Лавров се жалва от САЩ и Тръмп: Още държат наши граждани заедно със заловен танкер (ВИДЕО)

Двамата руски моряци, които бяха арестувани като част от екипажа на задържания танкер Marinera, още не са освободени. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция, на която говори за работата на руското външно министерство през 2025 година.

Лавров се оплака, че американците казали, че моряците ще бъдат освободени "още утре" и това било гаранция от най-високо ниво. Уверението дошло по времето, когато Marinera беше прехванат и заловен от американска ударна група в Атлантическия океан (защото е част от руския сенчест флот и е изнасял петрол от Венецуела в разрез с американски санкции). И оттогава - нищо, заяви руският външен министър.

"Очакваме американските ни колеги да изпълнят обещанието си", подчерта Лавров.

Руското външно министерство обвини САЩ в незаконно залавяне на Marinera в Северния Атлантик и поиска САЩ да осигурят хуманно отношение към руснаците на борда. На 9 януари говорителят на руското външно министерство Мария Захарова обяви, че Тръмп ще освободи двама руски граждани от екипажа на Marinera - Още: Захарова: Тръмп се съгласи да освободи двама руски граждани от екипажа на танкера "Маринера"

