Маниаци с автомати: Русия въоръжи серийни убийци и психопати

През 2025 г. 64-годишният Вахан Сафарян, който очаква съдебен процес за двойно убийство, подава молба за сключване на договор с руското военно министерство, за да отиде на война в Украйна. Само няколко години по-рано Сафарян е освободен от затвора, където е излежал 18 години за друго убийство. Той не искал да се връща в затвора и молбата му е била удовлетворена. През пролетта на 2025 г. наказателното дело срещу Сафарян е било преустановено и той е изпратен в така наречената „зона на СВО“ в щурмови отряд.

Престъпленията

Друг сериен убиец, 63-годишният Юрий Гриценко от Зеленоград, служи във взвод за медицинска евакуация от лятото на 2024 г. Той, който е убил най-малко петима души, е освободен през 2023 г. Подписва договора в наказателната колония, където прекарва 13 години в изолация за нападения срещу персонал и други затворници.

През 2004 г. Сафарян е арестуван за убийството на свой познат, който не е изплатил хазартен дълг. Според съда, трима други хора са били съучастници в убийството, включително Баян Сафарян, роднина на Вахан. През 2005 г. самият Вахан Сафарян е осъден на 19 години затвор със строг режим и е преместен в затвор № 2 в Астрахан. Там Сафарян получава осем похвали за добро поведение от затворническата администрация. През 2023 г. е освободен условно и излежава остатъка от присъдата си в принудителен труд. През ноември 2024 г. той е арестуван отново, обвинен в двойното убийство на майка и дъщеря, извършено през 1998 г. Само шест месеца по-късно убиецът е освободен от ареста № 1 в Астрахан.

Договорите

„Казаха, че е подписал договор с руското Министерство на отбраната и е отишъл в СВО. Като щурмовик. Напуснал е през юли, а делото срещу него е спряно на 29 април. В началото не повярвахме заради възрастта му – по това време той вече беше на 63 години (Ваган Сафарян навърши 64 години на 12 май 2025 г.). Но казаха, че са удължили възрастовата граница за войници по договор – приемат хора до 65 години. Трудно е да се повярва, наистина, че такива хора... не само че биват освобождавани, но и им се дават оръжия“, казва роднина на Сафарян.

Олга, съседка на убитите от Ваган жени, признава, че е загубила съня си след новината за освобождаването му – тя все още живее в Ленинския квартал на Астрахан. Олга се съмнява, че убийството на майката и дъщерята е първото му престъпление и е сигурна, че ще извърши „много други“.

"Чикатило от Зеленоград"

През юни 2024 г. беше съобщено, че друг сериен убиец е бил освободен от затвора по договор с руското Министерство на отбраната. Според активисти за правата на човека в Мордовия, 62-годишният Юрий Гриценко е служил във взвод за медицинска евакуация около година. Гриценко е извършил най-малко пет убийства и е ранил сериозно десет други с чук. Той е нападал жени и само веднъж жертвата е бил мъж. Медиите го „прославиха“ като „Зеленоградския маниак“, „Зеленоградският Чикатило“ и „Зеленоградският чук“.

Според следователи, работещи по неговия случай, Гриценко е признал по време на разпити, че е запознат с чуковете – баща му е бил дърводелец – и че „харесва звукът на чук, удрящ човешко тяло“. Престъпникът извършва първото си потвърдено убийство през 1993 г. По това време той е завършил военната си служба, постъпил е в полицията, оженил се е и е баща на две деца. През 1991 г. е уволнен от полицията за пиянство. Приблизително по същото време пиян нахлува в училище, рита вратите и след това разбива прозорците на детска ясла. Задържан е, но дори не е обвинен в хулиганство, „предвид наличието на малки деца“. През юли 1993 г. пребива проститутка до смърт с тиган. Казва на разследващите, че тя се е опитала да го ограби. През 1994 г. е осъден на девет години и е преместен в наказателна колония в Оренбург. Гриценко е освободен 1,5 години по-рано. Връща се в Зеленоград, намира работа като товарач, но продължава да пие. В края на 2001 г. съпругата му се развежда с него. В рамките на пет месеца през 2001 г. Гриценко извършва 14 нападения срещу жени. Четири от тях водят до смъртта на жертвите, съобщава Сибир.Реалии.

Психиатрия

През септември 2001 г., според старши следователи от Левобережния отдел на вътрешните работи Ирина Хлизова и Давид Оганян, Гриценко е прекарал кратко време в психиатрична болница. По това време Гриценко е бил регистриран в психиатрична клиника от няколко години; той е завършил първия си курс на лечение за шизофрения преди първия си арест през 1993 г. След освобождаването си от психиатричната болница Гриценко започва да извършва нападения в Москва – на 19 октомври той напада жител на Северния район с чук, след което в рамките на една седмица пребива още трима души с чук.

След задържането си Гриценко признава за всичките 14 нападения. През април 2002 г. съдебномедицинска експертиза заключила, че Гриценко страда от „хроничен алкохолизъм с психопатично разстройство на личността, дължащо се на органичен дефект“. Той обаче бил признат за вменяем, което позволило на Московския градски съд да осъди Юрий Гриценко на 25 години затвор. Върховният съд на Русия намалил присъдата на 22 години.

Гриценко е преместен в поправителна колония № 10 в село Ударни в Република Мордовия. Там психическото му състояние се влошава толкова много, че поради постоянни нападения срещу служители на затвора и други затворници е осъден на 13 години в отделна килия. Гриценко е поставен под специално наблюдение от психиатрична комисия, която е трябвало редовно да оценява вменяемостта му. На 14 юни 2024 г. изтича присъдата му, но след освобождаването му е трябвало да бъде настанен в психиатрична клиника с интензивно наблюдение, за да се подложи на необходимото му лечение.

Кой е шизофреник?

Предвид диагнозата му, освобождаването му е било опасно. „Такива затворници се прехвърлят в психиатрична болница“, казва Иля, активист за правата на човека, запознат със случая (името е променено за негова безопасност). „Но според нашата информация Гриценко е освободен още преди края на присъдата си – през есента на 2023 г. В момента служи в медицински корпус, а през 2023 г. е изпратен директно на фронта. Кой е шизофреник, нали? Да си помислиш да дадеш на маниак картечница.“

Редовно освобождавани

След нахлуването в Украйна, Русия редовно освобождава убийци, изнасилвачи и осъдени за други тежки престъпления. Семействата на жертвите протестират, но без резултат. Публичността, генерирана от съобщенията за престъпления, извършени от помилваните заради войната, принуди Кремъл да посъветва контролираните от него журналисти да не съобщават за подобни инциденти. Според активисти за правата на човека, властите отдавна изпращат убийци и изнасилвачи на война в нарушение на действащото законодателство.

От 2023 г. процесът се регулира от Федерален закон № 270-ФЗ от 24 юни 2023 г. „За особеностите на наказателната отговорност на лицата, участващи в специална военна операция“. На осъдените за тежки престъпления е забранено да бъдат вербувани. От 23 март 2024 г. процесът се регулира от Федерален закон № 61-ФЗ, който ограничава вербуването само на осъдени за изнасилване или насилствени сексуални действия срещу непълнолетни. „Те, заедно с осъдените по закони за екстремизъм е забранено да бъдат вербувани“, казва военният адвокат Сергей (името е променено от съображения за сигурност). „На практика обаче, още преди март 2024 г., осъдените по сериозни закони са били вербувани.“

Други случаи

В края на 2023 г. беше съобщено, че 55-годишният Павел Шувалов е загинал във войната в Украйна. Осъден на 24 години затвор през 2021 г., жителят на Тулун е починал през май близо до Луганск. Тялото му не е било изнесено от бойното поле, според трима негови събратя. След смъртта му беше разкрито, че през април 2023 г. е подписал договор с частна военна компания. Той е прекарал 23 дни във войната и по-малко от три години в затвора. Според разследващите, между 1991 и 2019 г. Шувалов е изнасилил най-малко 27 жени, две от които е убил. Той е извършил престъпленията в Тулун, град в Иркутска област с население под 40 000 души.

През януари 2024 г. беше обявено, че 33-годишният Александър Нагорнюк, който уби местен футболист буквално за торба бира и телефон, е помилван в Омск. В Новосибирск Юрий Десятов, който удари Иля Лукашевич по главата с крик 26 пъти, за да открадне колата му, беше помилван за участието си във войната.

През лятото на 2024 г. убийците на 19-годишната Кристина Приходко, която беше подписала договор с руското Министерство на отбраната, бяха освободени. Тялото на Кристина беше намерено в голяма пазарска чанта в гора близо до Новосибирск през декември 2017 г. През 2018 г. Сергей Юлин и Максим Овчинников бяха осъдени на 22 и 18 години затвор за изнасилването и убийството ѝ. Съдията уверил бащата на жертвата, че максималната присъда не е гаранция, че убийците няма да бъдат освободени предсрочно – нито един от тях не е излежал дори шест години.

Машина за убийци

През трите години след началото на войната в Украйна руски войници, завърнали се от фронта, са убили и осакатили над 750 цивилни в Украйна. Приблизително 400 души в 80 руски региона са загинали, а приблизително същият брой са получили животозастрашаващи, сериозни наранявания, според данните на „Верстка“ от февруари 2025 г. Воювалите във войната нападат предимно своите роднини и приятели. Повечето от престъпленията са от битов характер и са предизвикани след злоупотреба с алкохол.

През 2024 г. Нина Останина, председател на Комисията по защита на семейството към Държавната дума, предложи да се установи постоянен надзор върху бивши затворници, завръщащи се от войната, с цел „защита на обществото“. Нейният колега от Комисията по сигурност Андрей Алшевски нарече инициативата прекомерна, тъй като „героите от СВО вече са изкупили вината си с кръв“ и трябва да усетят „грижата на властите и обществото“.

