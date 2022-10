Марионетната руска власт в Херсон призова жителите незабавно да напуснат града

"Всички цивилни жители на Херсон трябва незабавно да напуснат града", призова в "Телеграм" назначената от Русия администрация. Тя спомена за "напрегната ситуация на фронта" и предупреди за "повишена опасност от масирани обстрели".

От сряда е в ход евакуация на хора от десния (западния) на левия (източния) бряг на река Днепър, отбелязва Агенция "Франс прес".

В Украйна се притесняват, че призивите може да означават, че руснаците планират да взривят язовирната стена на Каховската водноелектрическа централа.

Експерт твърди пред Униан, че от това ще бъдат засегнати преди всичко крайбрежните райони на левия бряг на Днепър, а не самият Херсон, който е от другата страна на реката. Що се отнася до наводненията в Херсон или други населени места, ситуацията може да не е толкова критична, заяви Руслан Гаврилюк, хидрогеолог и ръководител на Националния екологичен център, в репортаж на TSN.

Russian-installed authorities in Kherson ordered all residents to leave "immediately" to the left bank of Dnipro. Successful strikes on Antonovsky bridge obviously disrupt Russian supply lines and make them feel uncomfortable. Mined Kakhovka Dam aggravates situation even more. pic.twitter.com/iEXC5CKblB