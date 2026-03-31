Мерц прие сирийския президент и отвори темата сирийците в Германия да се връщат в Сирия (ВИДЕО)

"Призовах президента Ал Шараа да даде приоритет на репатрирането на тези, които няма валидно разрешение да пребивават в Германия. Има група от сирийци, малка група, която ни причинява проблеми, която извършва престъпления. Искаме да ги депортираме незабавно". Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц, който се срещна с президента на Сирия Ахмед ал-Шараа. Шараа започна възхода си като джихадист, свързан с "Ал Кайда", преди да се отдели от терористичната организация и да поеме по собствен път, довело го до това да оглави светкавичния бунт, свалил сирийския диктатор Башар Асад от власт.
Отделно Мерц заяви, че желанието на Ал Шараа било 80% от сирийците, които сега живеят в Германия, да се върнат в Сирия. "В наш интересе е тези (сирийци), които живеят тук и желаят да останат, и са добре интегрирани, да останат", добави Мерц, специално визирайки здравния сектор и медицинските сестри. Но той повтори, че много сирийци имали нужда да се върнат у дома. "Вярвам, че сега е точният момент да говорим за тези хора", подчерта германският канцлер.
Merz expects mass returns: Syrians may be pushed to leave Germany— NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2026
Friedrich Merz says he expects up to 80% of Syrians in Germany — around 700,000 people — to return to Syria within the next three years.
