Мирът в Украйна: Путин не отстъпва, Тръмп дреме. Не Покровск, другаде е по-зле за украинците (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съгласни сме с някои аспекти на американското мирно предложение, с други не сме. Няма компромис, но някои от предложенията са приемливи, други критикувахме. Предадохме важни политически сигнали до американския президент Доналд Тръмп чрез пратеника му Стив Уиткоф. Мирът не е по-близо, но не и по-далеч – посланията на Юрий Ушаков, съветника на руския диктатор Владимир Путин, след срещата на Путин с Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, на която беше обсъждан проект за мирно споразумение в Украйна – Още: "Конструктивен и съдържателен": Първи отзиви след 5-часов разговор между Уиткоф и Путин в Москва (ВИДЕО)

Американската телевизия NBC обобщи по-конкретно тези звучащи много общо думи – три точки от мирното предложение на САЩ са неприемливи за Русия. Те са Украйна да има какъвто и да е контрол над Донбас, да няма ограничение на силата на украинската армия и да няма международно признание, че окупираните от руснаците украински суверенни земи са вече руски. В този ред на мисли, от думите на Ушаков стана ясно, че е обсъждан и то абстрактно план от 27 точки – т.е. не преработената след два рунда от преговори между САЩ и Украйна в Швейцария и Флорида версия, ами първоначалната, за която куп западни медии писаха, че представлява своеобразна диктовка на Кремъл, осъществена с помощта на Стив Уиткоф. А Уиткоф е предал още 4 документа към това предложение от 27 точки, като Русия можело да прояви гъвкавост за замразените си на Запад активи:

Накратко – 5 часа среща не е стигнала до разговори по същество, точка по точка, това също стана ясно от казаното от Ушаков след края ѝ. Но пък беше казано, че Европа пречела да се стигне до мир, защото също не е съгласна с всички максималистични руски цели в Украйна, които по същество биха довели до капитулацията ѝ пред Путин.

Путин увърта, защото вярва, че ще победи с война

Колко сериозно всъщност се върви към мир сега е отдавна ясно на всеки, който следи малко от малко войната в Украйна. През пролетта на 2025 година пак имаше подобни разговори, тогава по същия начин Русия не пожела да има истинско примирие, с пълно спиране на огъня, уж спря да атакува цели по въздух и вода, но войната всъщност не спря. И тогава Кремъл искаше на първо място да отпаднат "първопричините" за войната – разширението на НАТО на изток, както и по същество да няма неудобено за Русия управление в Украйна. Сега не изглежда по-различно – това, че Доналд Тръмп дреме, докато държавният секретар на САЩ Марко Рубио поддържа вербалния огън на надеждата за истински мир, е показателно. Рубио обясни впоследствие как при устойчив мир украинската икономика за 10 години може да задмине руската по мащаб. И американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната-ISW констатира очевидното: Путин отхвърли американско-украинския вариант за мир и показа пак, че не е готов на каквито и да е компромиси по най-важните за него въпроси. Вместо това отново и отново той преувеличава руските успехи на фронта в Украйна, твърдейки без абсолютно никакво покритие от каквито и да е доказателства, дори косвени, че Русия е превзела Купянск и Вовчанск, както и че с превземането на Покровск руската армия бързо ще осъществи стратегически значим напредък, защото падането на града щяло да даде възможност за руско настъпление "в която посока реши руския генерален щаб" - думи на Путин, уточнява американският мозъчен тръст – Още: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

While Rubio was talking about the war in Ukraine, Trump fell asleep. pic.twitter.com/EO5LNZXQ3f — WarTranslated (@wartranslated) December 2, 2025

"Theoretically, by doing the right things, in 10 years Ukraine’s GDP could surpass Russia’s GDP." - U.S. Secretary of State Marco Rubio said in an interview with Fox News. pic.twitter.com/nbyzh3wmmV — WarTranslated (@wartranslated) December 3, 2025

И докато Путин даде публични уверения на форума на руската банка ВТБ "Русия зове" точно преди срещата си с Уиткоф и Джаред Къшнър, че руската икономика се справя, ISW напомни, че прогнозата на руското финансово министерство за 50% спад на приходите от петрол и газ още от края на септември, 2025 година, си стои без промяна в положителен за Кремъл аспект. Инфлацията в Русия е около 20% по неофициални данни, а Руската централна банка продава златни резерви, за да намери пари. Путин подписа и вдигане на данъци, включително на ДДС:

Ivanovo. This is how Russia honors the memory of the "heroes of the special operation," buried in a swamp.



You couldn’t make up anything more fitting. pic.twitter.com/NGRHdvik7N — WarTranslated (@wartranslated) December 2, 2025

"Русия започна тази война и няма алтернативи на този факт. Те я започнаха и целият свят е свидетел на това. Те дойдоха да ни унищожат. Спряхме ги, Европа ни помогна, САЩ ни помогна. Русия не успя да окупира Украйна най-вече заради смелостта и устойчивостта на украинците. Достатъчно с кръвопролитието, казват САЩ, и напълно подкрепяме това. Но войната трябва да свърши по начин, така че да не може Путин година по-късно отново да ни нападне. Може да се случи", заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на вчерашната си визита в Ирландия. Вече се появиха съобщения от журналисти в социалната микроблог мрежа "Х", че няма да има среща между Зеленски и Уиткоф сега в Брюксел – за такава среща съобщи Axios, която евентуално щяла да стане след новия разговор на Уиткоф с Путин в Москва:

Zelensky warned that there is a real threat of a renewed Russian invasion in a year and emphasized that the war must be ended in a way that prevents this from happening.

The video has subtitles. pic.twitter.com/Dk5vX72GA3 — WarTranslated (@wartranslated) December 2, 2025

Предвид ситуацията с мирното споразумение, НАТО вече готви план Б какво да се прави. Просто – повече оръжия за Украйна, по-голяма икономическа подкрепа и по-строги санкции срещу Русия, предаде Радио "Свобода", позовавайки се на цели 8 свои източника от кухнята на Алианса. Съвсем отделен въпрос е как ще стане това – лош сигнал е, че Италия бави отпускането на нов пакет военна помощ за Украйна. Това стана заради вътрешни противоречия в коалицията на Джорджа Мелони, която публично подкрепя Украйна и каза, че ще я подкрепя докрай – заместникът ѝ Матео Салвини не е съгласен, заради украинския корупционен скандал "Енергоатом" и операция "Мидас", предаде Reuters. Досега Италия е дала 12 пакета военна помощ на Украйна, включително ПВО системи SAMP/T. За капак и Чехия няма да предаде обещани танкове Т-72, тъй като не може да модернизира системите им за артилерийски огън. Вместо това чехите ще се фокусират върху това да осигурят по-модерни германски танкове "Леопард", съобщават чешки медии.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известен спад в сухопътната военна активност в Украйна отчита украинският генщаб на дневна база. Общо на 2 декември са станали 201 бойни сблъсъка, с 25 по-малко спрямо 1 декември. Руснаците са хвърлили 153 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 39 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3787 изстреляни снаряда, като това е с около 200 повече за денонощие. Руската армия е използвала 4406 FPV дрона, което е с около 1200 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са блокирани 52 руски пехотни атаки, сочат данните на украинския генщаб за последните 24 часа. Още 18 са извършени в съседното от юг Олександриевско направление, а по-на юг, при Гуляйполе, Запорожка област, е имало само 5 бойни сблъсъка. 27 са били руските пехотни атаки на североизток от Покровск, от Торецк към Константиновка, но откъм Часов Яр към Константиновка не е имало нито една руска пехотна атака за последното денонощие. В Лиманското направление са станали 31 руски пехотни атаки, още 15 е имало в северната част на Харковска област, в района на Вовчанск. В Купянското направление руските пехотни атаки са само 8.

Противно на твърденията на Путин и руския генщаб, боевете в Покровск си продължават – няколко примера с видеокадри. Особено умилително е как руснаците заснеха видеоклип, който показва, че разпъват руското знаме в Покровск – операторът диша тежко, сякаш тича маратон, а всички участници се оглеждат внимателно, най-вероятно предимно за дронове, които да им развалят пропагандната сценка със знамето. Но украинският военен телеграм канал „Офицер“ пише, че не вярва украинците да успеят да разчистят Покровск – обаче не вярва и да има някакви по-големи райони, в които по-големи руски части да са обкръжили украински:

The Russians released a propaganda video claiming the complete capture of Pokrovsk.



The General Staff of the Armed Forces of Ukraine has refuted Russian fakes about the "capture" of Pokrovsk and Vovchansk. The situation there is difficult - neither Ukrainian nor Russian forces… pic.twitter.com/kdeoxiCaD5 — WarTranslated (@wartranslated) December 2, 2025

On the Pokrovsk front, Ukraine’s 3rd SOF Regiment carried out a clearing operation at an industrial site where Russian forces attempted infiltration. After drone reconnaissance spotted Russian forces, the team waited for optimal weather before moving in. pic.twitter.com/pZc6z4FK1Y — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 2, 2025

Last night, Ukraine’s Special Operations Forces struck Russian targets in Donetsk and Luhansk regions. In Pokrovsk, drones hit a concentration of Russian personnel. In Bilohorivka, an ammo depot of Russia’s 51st Combined Arms Army was targeted. In Denezhnykove, Luhansk region, a… pic.twitter.com/ErvrO1Qmpx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 2, 2025

Дори за Лиман началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов заяви, че руски части са влезли в града, но досега няма никакви геолокализирани видеа, които да показват друго освен опити на малки руски щурмови групи да го сторят. Има и видеокадри как на мотори руска щурмова група опитва да влезе в Лиман и какво ѝ се случва:

On the Lyman front, a Russian assault group on motorcycles tried to break through and seize the positions of the tank crews of the 66th Separate Mechanized Brigade under the cover of fog. As a result, Ukrainian defenders tore the enemy to pieces, destroying 12 motorcyclists.… pic.twitter.com/BDwfn0oDhW — WarTranslated (@wartranslated) December 2, 2025

Специално за Гуляйполе, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ. Според него, там действат общо 4 общовойскови руски армии – 5-та, 29-та, 35-та и 36-та. Отделно има подкрепления от руската групировка "Център", както и 76-та десантно-щурмова дивизия на руските ВВС. Фронтът при Гуляйполе е от района северно от пътя N15 Запорожие - Донецк до Гуляйполе. Като численост руските сили в този сектор може би са дори повече, отколкото в Покровското направление (т.е. над 140 000 войници) и това дава по-голям шанс за руснаците да направят оперативен пробив дори спрямо Покровск и Мирноград, смята Машовец. Според неговите данни, руските сили вече имат позиции директно до покрайнините на Гуляйполе от изток и североизток – и става въпрос за доста широк пробив, около 16 километра. Водят се боеве в Даниловка и ако тя падне, руснаците ще се приближат до Гуляйполе от юг и югоизток. 36-та армия опитва да подсигури флангово северния руски пробив, за да бъде Гуляйполе изолиран в цялата украинска отбранителна линия на Запорожието, но до момента не може да мине по-напред от Новоселовка, казва Машовец. Обаче той предупреждава – руснаците настъпват концентрирано по цялата линия от юг на север Гуляйполе – Олександровград, а това по права линия са над 42 километра (ВИДЕО, 18+). При това настъпва най-бързо от целия фронт – по 3-5 километра дневно. Заплахата Гуляйполе да бъде обкръжен е доста сериозна – 50/50, казва украинският военен експерт. Ако се случи, може да последва бърз руски пробив по-на запад в Запорожка област, към Орехов, фронтът да стане още по-голям и вече да има бъдеща заплаха и за самия град Запорожие. Дори руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, набляга вече на Ореховското направление, с твърдения, че там руският натиск се засилва (Степногорск, Мала Токмачка, Новоданиловка) – но за последното денонощие украинският генщаб казва, че няма нито една сухопътна руска атака в това направление.

"Според мен, ако в близко бъдеще военно-политическото ръководство на страната не обърне голямо внимание на ситуацията в този район, последствията могат да бъдат много по-лоши от "падането" на Покровск", подчертава Машовец.

Интересна бележка в цитирания по-горе анализ на ISW – руски Z-канал (Северен, който следи руската армия в Курска област и при Вовчанск) твърди, че руснаците опитват да копаят тунели, за да пробият някак в област Суми, където отдавна нищо не помръдва.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 111 далекобойни дрона по цели в Украйна, 60 от които са били "Шахед". Свалени са 83, удари са нанесени на 12 места в Украйна, сочи сводката на украинските ВВС. Украинският специалист по радиокомуникации Серхий Бескрестнов "Светкавицата" предупреди, че някои дронове "Шахед" вече имат камери и руските оператори виждат в реално време всичко, като понякога отклоняват безпилотните летателни апарати за атаки срещу украински мобилни огневи групи, които се мъчат да ги свалят. Руското военно министерство съобщава за 102 свалени дрона над руска територия тази нощ. 26 от тях са свалени в Белгородска област, 22 – над Брянска област, 21 – над Курска област, 16 – над Ростовска област, 7 – над Астрахановска област, 6 – над Саратовска област и 4 над Воронежка област – Още: Украйна подпали петролно депо и атакува резервоари за гориво, Русия уби цивилни с дронове (ВИДЕО)