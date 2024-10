Мизерните резултати на Путин: С това темпо ще му трябват още 800 години да превземе Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

С темпото, с което Путинова Русия напредва в Украйна, ще ѝ трябват около 800 години и още 2,4 млн. войници (като дадени жертви – убити, ранени и изчезнали по време на акция, а към 5 октомври, съгласно данните на украинския генщаб, руските военни жертви в Украйна вече са над 660 000 души). Такива изчисления направи Роман Шеремета, ректор на Американския университет в Киев.

Според неговите изчисления, в рамките на една година – от 1 октомври, 2023 година до 1 октомври, 2024 година, руската армия е успяла да превземе още 0,1% от територията на Украйна. Припомняме, че в първото десетдневие на октомври миналата година започна поредната руска офанзива в Украйна – с масираната атака на Авдеевка, която руснаците успяха да превземат през зимата на 2024 година: Руската армия тръгна в масирана атака в Украйна: Бойното поле е Авдеевка (ВИДЕО)*

"Дори този малък руски напредък можеше да бъде спрян, ако Запада пращаше повече помощ", смята Шеремета.

In one year, russia took 0.1% of Ukrainian territory. At this phase, it would take russia roughly 800 years and 2.4 billion more soldiers to take the rest of Ukraine.



But even these small advancement could have been stopped, had the West sent more aid. pic.twitter.com/AgnPyG9kwN — Roman Sheremeta 🇺🇦 (@rshereme) October 5, 2024

Напъните на Путин да подчини Украйна: Колосални усилия, мизерни резултати

Близо половината от артилерийските снаряди, които Руската федерация използва в Украйна, идват от Северна Корея. Става въпрос за количеството снаряди, които Русия употребва в Украйна. Общото число е около 3 000 000 снаряда – и около 1 500 000 идват благодарение на севернокорейския диктатор Ким Чен Ун, пише в свой материал The Times. С други думи, уж втората най-силна армия в света щеше да е два пъти по-зле, ако не беше "другарската помощ" от Северна Корея.

И още – Русия планира да раздаде 90 млрд. рубли (почти 950 млн. долара) като еднократни премии за записващи се в руската армия, за да се бият в Украйна. Парите ще бъдат похарчени в периода 2025 – 2027 година – руското правителство вече публично одобри финансовата бюджетна рамка на Руската федерация за този период. Към момента, на федерално ниво Русия дава по 400 000 рубли еднократна премия, ако се запишеш да се биеш в Украйна за издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин (на ниво региони вече има многократно по-големи премии, например в Москва е 2 000 000 рубли): Чудовищни разходи: Русия ще харчи за война една трета от бюджета си

Същевременно, The New York Times обръща внимание на следното – в Донбас, украинската стратегия за момента е да се отстъпва бавно, като се нанасят максимално много загуби на руската армия и се опазват максимално много ресурсите (хора и техника) на украинската армия. Голямата цел в момента и на двете страни е да изтощат дотолкова ресурсите на противника, че да го принудят да приеме условията на врага.

Не липсват обаче и критики – много силно име в това отношение е украинският журналист и създател на "Цензор.нет" Юрий Бутусов, който е добре известен като абсолютно опозиционна фигура спрямо украинския президент Володимир Зеленски. Поредната порция критики от страна на Бутусов е за загубата на Угледар – според него, значението на тази загуба е много голяма, защото градът се намира на панорамна височина, която осигурява по-добри радиохоризонти за дронове и огневи позиции за всякакви видове оръжия. Загубена е важна територия, с много укрепени позиции и минни полета – сега Русия може да атакува Велика Новоселка на запад и Курахово, а там вече нямало такива удобни позиции за защита (сега украинската защитна линия се премести към Богоявленка, а руснаците имат за цел да превземат Илинка преди настъпването на зимата). "Всъщност е необходимо незабавно да се създаде нова отбранителна граница, която да покрие границите на Днепропетровска и Запорожка област от изток", настоява Бутусов. За него загубата на Угледар е заради липса на боеприпаси и липса на достатъчно войници – руските части са били 4 пъти по-многобройни. И още – слаба организация от украинска страна, специално що се отнася до работата с дронове срещу руските щурмови групи.

Същевременно, вече има публични оценки от страна на източници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) – например говорителят на украинското командване "Юг" полковник Владислав Волошин, че се очакват руски атаки в Запорожка област – в районите на Орехов (най-западната точка на боеве преди река Днепър) и Мала Токмачка. Руската цел с тези операции е важни за украинската армия логистични пътища да попаднат в обхвата на руската артилерия. Районът на Орехов беше основно направление на украинската контраофанзива от лятото на 2023 година – руснаците вече си върнаха Работино, което украинците тогава превзеха и сега имат напредък отвъд него. Орехов е на прилизително 10 километра северно от Работино.

Russian forces are preparing an offensive in the Zaporizhzhia region to cut off Ukrainian logistics routes, according to the Ukrainian Defense Forces. They expect increased assault actions near the settlements of Orikhiv and Mala Tokmachka in the coming days. The goal is to take… pic.twitter.com/Kn97bfQnTf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на бойните действия продължава да се покачва – на дневна база с 10 бойни сблъсъка повече. За денонощието на 5 октомври има 169 бойни сблъсъка. Хвърлените от руснаците авиационни бомби продължават да са огромно число – 130 само за ден. Освен това, за пръв път тази седмица руснаците отново изстреляха над 5000 снаряда за ден – 5130 съгласно официалната сутрешна сводка на украинския генщаб. Украйна успя да удари 3 командни поста на руската армия в Покровското направление - с ракети Storm Shadow. Става въпрос за командването на 35 мотострелкова бригада, 27 мотострелкова бригада и Втора общовойскова руска армия, уточнява в своя дневен обзор ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

❗️BREAKING:



Ukrainian General Staff: Defense forces hit 3 Russian command posts with Storm Shadow missiles and GMLRS rockets.



The results of the strikes are being specified. pic.twitter.com/kSyriJF1HD — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2024

Най-горещите направления отново са Покровското и Кураховското – 30 и 26 спрени руски пехотни атаки съответно. Купянското направление е на трето място, с 22 руски пехотни атаки, а в съседното от юг Лиманско направление е имало още 10 руски пехотни атаки.

Основната руска цел и в Покровското, а и откъм Кураховското направление, остава Селидово. Градът трябва да бъде превзет, за да се подсигури южният фланг на руската армия в бъдещото настъпление към Покровск. (КАРТА) По украински данни, руснаците вече успяха да консолидират позициите си в полетета западно от Невелско и гледат към линията Гирник – село Кураховка, което допълнително ще усили руските позиции срещу Цукурино и оттам, южният фланг на Селидово.

Unique footage: Ukrainian soldiers destroyed a tank with a Dragon drone



The video was published by the Telegram channel of the AFU ground forces. pic.twitter.com/K7TUMcyxPN — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2024

(КАРТА) За Купянското направление руснаците изглежда са успели да напреднат още на запад от Пищане, към Колесновка. Тук руската цел е да установи сигурен плацдарм през река Оскол и така да раздели на две украинските сили.

За Курска област популярният руски военно-пропаганден канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, посочва, че украинската армия постепенно обхваща в обръч Весело, най-западната точка на боеве в Курска област – идеята на украинския пробив оттам е да се осигури опасност от обкръжение на руските сили в Глушковски район. Целият обзор на "Рибар" рискува картина, която показва инициативата на ВСУ.

Ukrainian forces from the Third Assault Brigade targeted Russian logistics in the Kharkiv region using FPV drones, successfully hitting seven trucks and other equipment during a night operation. One vehicle was transporting infantry, which was also eliminated. Among the… pic.twitter.com/oMpTOFF1y6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2024

И тази нощ не се размина без руски атаки срещу Одеса и Киев. В канала в Телеграм на ръководителя на военновременната администрация на Одеса Олег Кипер засега няма съобщения за щети и жертви - но "Бърза помощ" в Украйна съобщи за един ранен човек и пожар на складови помещения (СНИМКИ), като атаката е била с дронове "Шахед". Същото е положението и в телеграм канала на Киевската военновременна администрация.

Сериозна новина от вчера - руският пропагандист и сепаратист Егор Гузенко, известен с позивната си Тринадесетия, беше арестуван в Русия. Той многократно е изявявал позиции против редица решения на руското военно командване и го е критикувал.

