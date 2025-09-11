Войната в Украйна:

"Много руски дронове са атакували Румъния и Полша": Евродепутат обяви, че НАТО ще отговори

11 септември 2025, 08:25 часа 314 прочитания 0 коментара
"Много руски дронове са атакували Румъния и Полша": Евродепутат обяви, че НАТО ще отговори

Евродепутатът от групата на "Обнови Европа" Дан Барна от Румъния, заяви, че това, което се случи през последната нощ в Полша с руските дронове предизвика вълнение в Европа. "Имаше реакция от страна на министъра на отбраната, но имаше и дебат в обществото, защото съвпадна и с речта на Урсула фон дер Лайен за състояинето на ЕС и обещанието, което Европа даде, че ще защити всеки сантиметър на територията си. Всички послания бяха единодушни - случилото се в Полша е естествена реакция. Полша моли за активиране на чл. 4 на НАТО, за да може Алианса да поеме случилото се", коментира евродепутатът пред bTV. 

Още: "Опасна ескалация": Радев с позиция след руските дронове над Полша

Много руски дронове са атакува Румъния и Полша

Още: "След руските дронове в Полша": Тръмп и Навроцки проведоха разговор

Той добави, че не за първи път се случва руски дронове да стигнат и да докоснат румънската граница и Полша, но този път не е случаен загубен дрон. Имало е много различни бройки, които са навлезки в полското въздушно пространство. Дори румънската граница се наблюдава много голямо количество дронове и е превантивна мярка да се изстрелят изтребителите, посочи Дан Барна. 

Той допълни, че има идея да се активира член 4 от договора с НАТО. "Видяхме реакцията на Марк Рюте, генерален секретар на НАТО. Всички позиции са да има твърда и силна рекация спрямо предизвикателствата, които се предизвикат. Путин се опитва да предизвика НАТО как ще реагира във времето. Нашите граждани потвърждават, че е нормално да защитаваме нашето въздушно пространство", категоричен бе Дан Барна. Реалността, по думите му, е да се защитава въздушното пространство на Полша и Румъния. 

Дан Барна изтъкна още, че това, което Русия откри е значителен момент в международното право и отношения. Русия използва хибридните методи на война - с дронове, отколкото с изтребителите и въоръжения, добави евродепутатът и предупреди, че хибридната война навлиза в много сериозна фаза. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Бившият министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова заяви, че има достатъчно политически и военен опит да се реагира на руските дронове. Русия се опитва да ескалира напрежението с Европа в отговор на всички усилия на Европа да подпомогне Украйна във войната, посочи тя. 

Още: Свалените дронове: 21 броя, всички снаряжени, целта е била да летят над Литва и Полша

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Румяна Бъчварова война Украйна руски дронове руски дронове Румъния руски дронове Полша
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес