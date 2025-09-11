"Много руски дронове са атакували Румъния и Полша": Евродепутат обяви, че НАТО ще отговори

Евродепутатът от групата на "Обнови Европа" Дан Барна от Румъния, заяви, че това, което се случи през последната нощ в Полша с руските дронове предизвика вълнение в Европа. "Имаше реакция от страна на министъра на отбраната, но имаше и дебат в обществото, защото съвпадна и с речта на Урсула фон дер Лайен за състояинето на ЕС и обещанието, което Европа даде, че ще защити всеки сантиметър на територията си. Всички послания бяха единодушни - случилото се в Полша е естествена реакция. Полша моли за активиране на чл. 4 на НАТО, за да може Алианса да поеме случилото се", коментира евродепутатът пред bTV.

Много руски дронове са атакува Румъния и Полша

Той добави, че не за първи път се случва руски дронове да стигнат и да докоснат румънската граница и Полша, но този път не е случаен загубен дрон. Имало е много различни бройки, които са навлезки в полското въздушно пространство. Дори румънската граница се наблюдава много голямо количество дронове и е превантивна мярка да се изстрелят изтребителите, посочи Дан Барна.

Той допълни, че има идея да се активира член 4 от договора с НАТО. "Видяхме реакцията на Марк Рюте, генерален секретар на НАТО. Всички позиции са да има твърда и силна рекация спрямо предизвикателствата, които се предизвикат. Путин се опитва да предизвика НАТО как ще реагира във времето. Нашите граждани потвърждават, че е нормално да защитаваме нашето въздушно пространство", категоричен бе Дан Барна. Реалността, по думите му, е да се защитава въздушното пространство на Полша и Румъния.

Дан Барна изтъкна още, че това, което Русия откри е значителен момент в международното право и отношения. Русия използва хибридните методи на война - с дронове, отколкото с изтребителите и въоръжения, добави евродепутатът и предупреди, че хибридната война навлиза в много сериозна фаза.

Бившият министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова заяви, че има достатъчно политически и военен опит да се реагира на руските дронове. Русия се опитва да ескалира напрежението с Европа в отговор на всички усилия на Европа да подпомогне Украйна във войната, посочи тя.

