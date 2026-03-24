Молдова обяви извънредно положение заради Русия

Молдова обяви 60-дневно извънредно положение в енергийния сектор и не изключва периодични прекъсвания на електроснабдяването поради трудната ситуация, предизвикана от руските удари срещу Украйна. Решението беше одобрено от правителството в Кишинев и остава да бъде подложено на гласуване от депутатите на извънредно заседание на парламента днес, 24 март. Премиерът Александру Мунтяну заяви, че реалността е станала "по-сурова", че войната, разпалена от Русия срещу Украйна, нанася удари по критичната инфраструктура в съседната страна, а това създава верижен ефект в целия регион и вече засяга пряко Молдова. Той добави, че последствията от действията на Москва вече не могат да бъдат игнорирани.

Премиерът призова всички компетентни институции да „действат незабавно“, като заяви, че властите ще демонстрират прозрачност при вземането на решения и ще информират своевременно обществеността, предаде местната телевизия TV8.

Електропреносната линия Исакеа–Вулчанещи е основният канал за внос на ток от Румъния към Молдова. Тя прекъсна работата си на 23 март вечерта, когато руски дронове са атакували Одеса. Съобщава се също, че в близост до повредената инфраструктура по високоволтовата линия в Молдова са открити останки от дронове.

Според Сергиу Диакону, ръководител на Националния център за управление на кризи (CNMC), „техническите повреди сочат сериозно късо съединение, което изисква специализирана намеса“, предаде думите му "Украинска правда".

Снимка: Одеса, източник: ДСНС-Украйна

Какво позволява извънредното положение?

Извънредното положение позволява на правителството да действа бързо и координирано, за да ограничи последиците от кризата, да защити живота и безопасността на хората и да гарантира непрекъснатото предоставяне на основни услуги. То улеснява също така бързата намеса в случай на прекъсвания, разпределянето на необходимите ресурси за възстановяване на електропреносната линия Исакеа–Вулчанещи, както и бързи корекции на тарифите, за да се предотврати недостигът на гориво и да се поддържат критичните услуги.

CNMC, съвместно с Министерството на енергетиката в Кишинев, разработва цялостен набор от мерки за мобилизиране на ресурси и координация между институциите, за осигуряване на енергоснабдяването и поддържане на функционирането на критичната инфраструктура. Предвиждат се превантивни мерки за публичните институции, предприятията и операторите, включително проверка на алтернативни енергийни източници, адаптиране на институционалните процедури за по-бърза реакция при рискове, пестене на ток по време на пиковите часове, смекчаване на въздействието от прекъсвания на електрозахранването и прилагане на планове за непрекъснатост на критичните услуги като водоснабдяване, енергетика, здравеопазване, обществен ред и социални услуги.

През този период гражданите се приканват да пестят ток, да избягват претоварването на уредите, да зареждат телефоните и важните устройства предварително, да осигурят достъп до алтернативни източници на осветление, да избягват използването на асансьори по време на колебания в напрежението и да следят официалните актуализации от властите.

