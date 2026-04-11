Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Молдовският президент подписа документите за излизане от ОНД - наследника на СССР

11 април 2026, 23:07 часа 1024 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Молдова окончателно се оттегля от ОНД (Общността на независимите държави) – президентът на страната Мая Санду подписа съответните документи, предаде Moldpres. Санду подписа укази за денонсиране на Устава и учредителните договори на Общността на независимите държави. Документите бяха публикувани в Държавен вестник и влязоха в сила, според Moldpres.

Говорител на молдовското министерствоо на външните работи заяви, че след публикуването на тези документи министерството официално ще уведоми ОНД, а споразуменията за молдовското членство ще престанат да бъдат валидни след 12 месеца.

ОНД е де факто наследникът на СССР. Тя е доброволна организация. С нея се признава краят на СССР и че влизащите в ОНД зачитат стремежа към развитие на демократични правни държавни системи във всяка от членуващите страни и намерението за развиване на отношения на основата на взаимно признание и уважение на държавния суверенитет. В рамките на ОНД обаче се запазва обединеното командване на военностратегическите сили и единният контрол на ядреното оръжие, уважава се взаимният стремеж към статут на неядрена и (или) неутрална държава, декларира се желание за сътрудничество при формиране и развитие на общо икономическо пространство. Украйна и Грузия също бяха членове на организацията, но я напуснаха.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Молдова ОНД
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес