Мъж изпрати презервативи на депутати

Жител на Франция изпрати 600 презерватива в Националното събрание (долната камара на френския парламент) с цел депутатите да престанат "да се размножават" заради недостойното си поведение. Известният френски провокатор Пиер Гиро изпратил пратката, тъй като счита поведението на народните представители за жалко: "Ние вече не съответстваме на стандартите, ние сме в канавката." Гиро се възмущава, че депутатите се обиждат един друг, не се здрависват и крещят, съобщи телеграм-каналът Shot.

Инфлацията в Германия се повишава, а във Франция се забавя

Протести

Франция на ръба: Криза за пари и ценности (ВИДЕО)

Франция бе обхваната от протести през изминалата седмица. Президентът Еманюел Макрон назначи Себастиен Лекорню за нов министър-председател, но предизвикателствата пред него са сериозни. Франция е изправена пред дълг от 114% от БВП и бюджетен дефицит двойно над позволения от ЕС лимит. Тези събития принудиха правителството да създаде план за бюджетни съкращения – намаляване на публични разходи, замразяване на наемане в държавната администрация, съкращения в социални програми. Именно това стана и повод за общественото недоволство. Синдикати и граждански организации създадоха движението „Bloquons Tout“ („Блокирай всичко“), което организира национални стачки и блокади. Следващата вълна от протести е насрочена за 18 септември и се очаква да засегне транспортния сектор.

