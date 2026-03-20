На кривия тръмпизъм са му виновни Украйна и Байдън. Русия с нова стъпка за война с НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Още се справяме със ситуацията, която Джо Байдън създаде с боеприпасите – да не захранва първо нашата армия, а Украйна. Всеки път като погледнем назад към някое предизвикателство, решението е било – пратете на Украйна". Думите са на американския военен министър Пийт Хегсет, който отдавна категорично доказа, че коефициентът му на интелигентност трябва да е обект на отделно специализирано научно проучване за дееволюция – ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ: Ормузкият проток е отворен за преминаване, стига Иран да не стреля

Думите на Хегсет са поредният сигнал от САЩ, че няма начин при тръмпизма да се разчита на защита на демократични принципи, дори формална, когато става въпрос за автокрации. Достатъчно е която и да е автокрация да направи услуга на Тръмп, за да получи обратно благосклонно отношение – чист бизнес. Пример с Беларус – САЩ решиха да отменят санкциите си срещу беларуското финансово министерство и две беларуски банки ("Беларускалия" и "Белинвестбанк"). Това беше обявено от специалния пратеник на Тръмп Джон Коул по време на посещение в Минск (ВИДЕО). Банката за развитие на Беларус и Беларуската калиева компания също ще бъдат освободени от санкциите на САЩ. Причината – освобождаването на 250 беларуски политически затворници. 235 от тях ще останат в страната, а 15 ще бъдат депортирани:

Мирните преговори за Украйна не вървят, защото руснаците винаги казват „не“ - те не искат мир, констатира очевидното френският президент Еманюел Макрон (ВИДЕО). Снощи украинският президент Володимир Зеленски обяви, че преговорите ще бъдат подновени на 21 март, в САЩ, но разговори ще има между Украйна и САЩ. А Кремъл се възползва от забърканата от САЩ на Тръмп каша в Иран и прокарва все по-успешно своите политически наративи – Украйна усилвала опитите за удари по компресорни станции на газопроводите „Турски поток“ и „Син поток“, което било заплаха за международни енергийни тръбопроводи и можело да дестабилизира допълнително световните пазари. С други думи – Украйна да бъде спряна, за да може руският газ свободно да тече и Путин да трупа пари за войната си (АУДИО). За мирните преговори Песков потвърди, че Русия не иска и няма да прати делегация за разговори с украинците в САЩ - Още: "Украинският отбор вече е на път": Зеленски обяви възобновяване на мирните преговори (ВИДЕО)

Но най-важното е, че на 19 март в Думата (долната камара на руския парламент) беше внесен законопроект, който разрешава на руския диктатор Владимир Путин да използва руската армия "за защита на руснаци в чужбина". В мотивите е записано, че законопроектът е разработен с цел "защита на правата на гражданите на Руската федерация в случай на арест (задържане), наказателно или друго преследване при изпълнение на решения на съдилища на чужди държави, на които са предоставени правомощия в областта на наказателното правосъдие от други държави без участието на Русия, както и на международни съдебни органи, чиято компетентност не се основава на международен договор на Руската федерация или резолюция на Съвета за сигурност на ООН". Едва ли някой се съмнява, че това ще се превърне в закон - ОЩЕ: За да се пази от трибунал: Путин се готви да праща армията в чужбина, уж да пази руснаците от арест

Докато Русия прокарва дневния си ред, в окупираните от армията ѝ украински земи социалната мрежа Телеграм работи все по-трудно, съобщава "Донбас Реалии", секция на Радио Свобода. На 18 март Роскомнадзор заяви, че Телеграм продължава да нарушава руското законодателство. Агенцията съобщи, че "продължава да регистрира" неспазване на руския закон. Сега без VPN функциите на Телеграм в Донбас трудно могат да бъдат използвани както е предвидено. Но не е невъзможно – Forbes съобщи, че Роскомнадзор има сериозни затруднения да упражни ефективна блокада на Интернет, защото няма необходимите ресурси, макар че Роскомнадзор официално отрече.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна остава висока, макар че тенденцията е на спад съгласно официалните данни на украинския генщаб. На 19 март е имало 201 бойни сблъсъка спрямо 235 на 18 март. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 257 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 22 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3844 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 310 нагоре. Руската армия е използвала 8273 FPV дрона, което с около 1400 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Впечатление прави, че за последните 24 часа има общо взето равномерен руски пехотен натиск във всички по-важни направления на фронта. В Покровското направление са спрени 30 руски пехотни атаки според украинския генщаб, като пак в Мирноград е имало бойни действия. Североизточно от Покровск, а направлението от Торецк към Константиновка са извършени 25 руски пехотни атаки, а южно от Покровск и северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление са били 9. При Гуляйполе, Запорожка област – 12. Също 12 е имало северно от Константиновка, в Славянското направление, с фокус южния фланг на Лиман. В самото Лиманско направление е имало 18 руски пехотни атаки, а в намиращото се на север Купянско направление – 11. В Южнослобожанското направление, в района на Вовчанск, са извършени 19 руски пехотни атаки – това е най-северната част на фронта в Източна Украйна.

Ukraine's 31st Mechanized Brigade drones repelled a Russian infiltration attempt near frontline positions, detecting and striking infantry groups and killing around 10 troops despite limited visibility.

В дневния си обзор американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на увеличаващите се данни за промяна във фокуса на украинските сили за безпилотни системи. Украинците вече повече гледат да удрят с дронове руска военна техника, руски командни постове и места, където се крият руски оператори на дронове, пише ISW, визирайки данни конкретно за Лиманското направление. Даден е и пример с геолокализирани видеокадри за унищожението на 2 руски ракетни системи за залпов огън "Град" в Покровското направление (ВИДЕО – може да бъде видяно в социалната мрежа "Х", под снимките за геолокализацията), както и информация за унищожаване на цяла такава батарея от още 6 установки. Командващият украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди-Мадяр добави, че между 1 и 16 март украинците са ударили с дронове 23 руски ПВО системи и общо 80 през отминалата вече зима. Потвърждение има и от анализатор от нидерландския проект Oryx, който работи с отворени данни и публикува руските и украинските загуби на техника само на база видеокадри и снимки, които се геолокализирани – ТУК!

Белгия е доставила модернизирани танкове Leopard 1 на Украйна, оборудвани с новата кула Cockerill 3105. Основното предимство е възможността за стрелба от скрити позиции, което е недостъпно за други западни танкове. Модернизираната машина може да открива цели на разстояние до 18 км през деня и до 15 км през нощта. За разлика от оригиналния Leopard 1 с ръчно зареждане, новата кула е оборудвана с автоматичен зареждащ механизъм, способен да побере 12–16 снаряда (СНИМКИ).

ОЩЕ: Бездействието на Тръмп в Украйна вече застрашава САЩ: Изслушване пред Сената (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 156 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 90 са били клас "Шахед". Свалени са 133 дрона – останалите 19 са нанесли удари на 13 места в Украйна, става ясно от сводката на украинските ВВС. Украинският вицепремиер Олексий Кулеба информира, че в Одеса руски дронове са уцелили два търговски кораба, плаващи под знамената на Палау и Барбадос. Ранени са двама души, а корабите са товарели зърно. Военновременният ръководител на Запорожка област Иван Федоров обяви, че след руски въздушен удар е убита жена, ранени са мъж и 10-годишно момче, след като къщата им е била поразена от руснаците.

Руското военно министерство съобщава за 26 свалени далекобойни дрона над контролирана от руснаците територия, като 14 са свалени над Краснодарския край. Експлозия е станала в промишлен обект в Новотроицк, Оренбургска област, според Orsk.ru. Според предварителните данни, експлозията е станала в цеха на доменната пещ. Атакуван е и Алчевският металургичен завод в Луганска област, в окупираната от руснаците украинска територия - има данни, че там също доменната пещ е понесла щети.

The Alchevsk Metallurgical Plant in occupied Luhansk region was attacked overnight. pic.twitter.com/lMJr2X5gTb — WarTranslated (@wartranslated) March 20, 2026