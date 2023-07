На първо четене: Украйна легализира медицинския канабис

Законопроектът беше подкрепен от 268 от общо 405 депутати. За да се превърне в закон, той трябва да бъде приет на второ четене - вероятно след като претърпи някои промени - и след това да бъде подписан от президента Володимир Зеленски.

The Verkhovna Rada supported in the first reading the law on the legalization of medical #cannabis. pic.twitter.com/2ujtANhlFP