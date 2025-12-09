Над 120 дрона атакуваха Русия, бойци от Ичкерия предизвикаха Кадиров да дойде (ВИДЕО)

121 дрона са свалени между 23:00 часа на 8 декември и 7:00 часа на 9 декември московско време над руска територия – това съобщава руското военно министерство. Най-много, 49, са свалени над Белгородска област, а още 22 – над Крим. Още 10 са свалени над Рязанска област, 9 – над Воронежка, 8 – над акваторията на Каспийско море, по 5 над Ростовска област и Република Калмикия, 4 над Нижегородска област, 3 над Липецка област, 2 над Курска област и Краснодарския край и по 1 над Брянска и Тулска област.

Видеокадри от Чебоксари, Чувашия, показват взривове и пожар. Местният губернатор Олег Николаев потвърждава атаката в официалния си канал в Телеграм, като казва, че имало щети по жилищни сгради, имало и ранени хора, но не уточнява брой. "Въведени са временни ограничения за движение по няколко магистрали в Чебоксари, а в училище № 20 на ул. "Хузангая" 8 е открит пункт за помощ", добавя той. Всъщност над самата Чувашния няма данни за свалени дронове от руското военно министерство

И още - губернаторът на Рязанска област Павел Малков също казва в канала си в Телеграм, че подопечната му област нямало сериозни щети, такова е съобщението и от губернатора на Воронежка област Александър Гусев – но местните власти в Белгород и Крим засега не коментират.

Междувременно, бойци от Ичкерия, които се бият за Украйна, призоваха чеченския лидер Рамзан Кадиров да дойде да ги срещне очи в очи. Тук сме, елате – те се появиха на видео

After a drone strike hit a high-rise in Grozny, Kadyrov called on Ukraine’s forces to name a place for a “face-to-face” meeting. Fighters of the Chechen Republic of Ichkeria, fighting for Ukraine under Abdul-Khakim, replied: “You wanted a location? Here we are. Come and look us… pic.twitter.com/B5gblzhEzr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 8, 2025