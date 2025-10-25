Надежда по ноти: Жена свири на кларинет, докато оперираха мозъка ѝ (ВИДЕО)

Един необикновен случай, съчетаващ медицина и музика, даде нова надежда на пациенти с болестта на Паркинсон. 65-годишна жена свири на кларинет, докато претърпява дълбока мозъчна стимулация, позволявайки на хирурзите да настроят фино лечението ѝ в реално време.

Предизвикателствата на Паркинсон за музиканта

Пациентката, Дениз Бейкън, пенсиониран логопед от Великобритания, е диагностицирана с болестта на Паркинсон през 2014 г. Заболяването причинява скованост на мускулите и забавяне на движенията , които постепенно отнемат способността ѝ да ходи, да плува и да се занимава с любимото си хоби – свиренето на кларинет в концертна група.

Свиренето на кларинет изисква изключителна координация и фини моторни умения – бързи и прецизни движения на пръстите, контрол на дишането и силата на устните. Симптомите на Паркинсон, като тремор, мускулна скованост и некоординираност, правят тези дейности изключително трудни, ако не и невъзможни.

Революционна процедура с музикален съпровод

По време на четиричасова операция в King’s College Hospital в Лондон, на Бейкън е извършена процедура, наречена дълбока мозъчна стимулация. При нея се имплантират електроди в специфични зони на мозъка, които регулират абнормалните нервни сигнали, причинени от Паркинсон.

Това, което прави операцията необикновена, е активното участие на самата пациентка. Докато е в съзнание, тя свири на своя кларинет. Музиката осигурява на хирурзите незабавна звукова обратна връзка за ефекта от електрическата стимулация върху нейните двигателни умения.Това им позволява прецизно да насочат електродите към зоните в мозъка, отговорни за симптомите ѝ.

Резултатите са мигновени. Г-жа Бейкън си спомня как дясната ѝ ръка е започнала да се движи с много по-голяма лекота веднага след прилагането на стимулацията, което е подобрило способността ѝ да свири.

