Най-голямата репетиция за ядрена катастрофа обяви Русия за днес и утре

Русия обяви мащабна репетиция за реакция при ядрени и радиационни извънредни ситуации, каквато не е правена от години. Тя ще се проведе в Белоярската атомна електроцентрала и в близкия град Заречни, Свердловска област, близо до Екатеринбург, днес и утре, 6 и 7 октомври.

В маневрите участват над 1000 души от целия Урал, включително сили на Министерството на извънредните ситуации, войски за радиационна, химическа и биологична защита, медици, полиция, специалисти от "Росенергоатом" и от кризисния център на атомната централа.

Включена е специална техника — мобилни лаборатории за радиационен мониторинг, дезактивационни комплекси, роботизирани системи за работа в опасна среда, специализирани медицински екипи и хеликоптери.

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