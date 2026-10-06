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Най-голямата репетиция за ядрена катастрофа обяви Русия за днес и утре

06 октомври 2026, 10:59 часа 795 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia
Най-голямата репетиция за ядрена катастрофа обяви Русия за днес и утре

Русия обяви мащабна репетиция за реакция при ядрени и радиационни извънредни ситуации, каквато не е правена от години. Тя ще се проведе в Белоярската атомна електроцентрала и в близкия град Заречни, Свердловска област, близо до Екатеринбург, днес и утре, 6 и 7 октомври.

В маневрите участват над 1000 души от целия Урал, включително сили на Министерството на извънредните ситуации, войски за радиационна, химическа и биологична защита, медици, полиция, специалисти от "Росенергоатом" и от кризисния център на атомната централа.

Включена е специална техника — мобилни лаборатории за радиационен мониторинг, дезактивационни комплекси, роботизирани системи за работа в опасна среда, специализирани медицински екипи и хеликоптери.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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