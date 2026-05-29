Най-критичната точка при война с Русия в Балтийско море: Военните уроци на настоящето за НАТО

Миналата седмица Швеция завърши първото си координирано от НАТО учение на остров Готланд, откакто се присъедини към алианса през 2024 г. Около 18 000 войници от 13 държави тренираха как да отблъснат евентуална руска инвазия на острова. Готланд се намира само на 300 километра от руския анклав Калининград. Учението подчерта трудностите, пред които е изправена Швеция: САЩ намалиха участието си, тъй като американският президент Доналд Тръмп почна да ограничава американското присъствие в НАТО, а украинските военни, участващи в обучението, демонстрираха майсторството си във воденето на война с дронове, като бързо унищожиха шведско бронирано подразделение. Все пак в учението взеха участие 300 американски войници – морски пехотинци.

Най-значимото в учението – на 3 пъти то е трябвало да почва от самото начало, защото участващите в него украински дронове на оператори са унищожавали с дронове атакуващи танкови части. Един от укаинските военни разказва, че сценарият, в който са участвали украинците, е бил да спрат атака от до 20 бронирани превозни средства. "Лесно ги видях, просто прелетях с дрона си – бяха лесни цели", казва украинецът.

Готланд – критична стратегическа точка

Защо Готланд е толкова важен – оттам изтребители могат да стигнат за минути до столицата на всяка държава с излаз на Балтийско море. Ако Русия завземе острова и инсталира системи за противовъздушна отбрана, тя би могла да блокира кораби и самолети, снабдяващи трите балтийски държави и Финландия. Ако НАТО владее Готланд, може да затвори Балтийско море за руските сили, да използва ракети с по-голям обсег, за да защитава региона, и да ги изстрелва дълбоко в Русия. "С обхвата и позицията на днешните [оръжейни] системи, ако контролирате Готланд, можете да контролирате голяма част от случващото се в Балтийско море", каза Никлас Гранхолм, заместник-директор на подкрепяната от правителството Шведска агенция за отбранителни изследвания, пред Politico.

Швеция е инвестирала над 200 милиона евро в подобрения на инфраструктурата на Готланд, реактивирала е системите за противовъздушна отбрана там и е възстановила полк, въоръжен с бронирани машини CV90 и танкове Leopard 2, като военното присъствие на острова е от около 4500 войници. Командир на полка е Андреас Густафсон, който изрази надежда скоро да дойдат и артилерийски подразделения. А до 2028 година на Готланд трябва да бъдат разположени ПВО системи IRIS-T със среден обсег. Само че двама дипломати от щаба на НАТО в Брюксел смятат, че на Готланд трябва да има и далекобойни ракетни системи – за да не се позволява на Русия да поеме инициативата.

"Трябва да тренираме повече, много повече", заяви той

Сред целите на учението обаче не е било само отблъскване на конвенционална руска атака – освен това е обърнато внимание на хибридните руски атаки. Швеция отдавна отчита много засилена руска активност... прекъсване на кабели, прелитане на дронове, доста инциденти с шпионаж, коментира Анна Висландър, директор за Северна Европа в мозъчния тръст Атлантически съвет. Тя е категорична – когато ситуацията е такава, че САЩ открито отстъпват от ангажименти, рискът Русия да опита ескалация е по-голям. И фактите доказват думите ѝ – само през последната година и половина на Готланд беше направен саботаж на критична ВиК инфраструктура, имаше прерязване на минаващ до острова критичен подводен кабел, както и многократно заглушаване на радиосигнали.

