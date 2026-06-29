Войната в Украйна:

Средно руските новобранци на фронта оцеляват едва 20 минути: NYT

29 юни 2026, 16:07 часа 369 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Комсомольская Правда
Средно руските новобранци на фронта оцеляват едва 20 минути: NYT

От момента на подписване на договор с руското военно министерство до смъртта си на бойното поле руският новобранец средно изкарва между 10 дни и 3 седмици - като в това време е включен и престоят му в учебен център. Това казва историкът Петър Франкопан пред The New York Times. Отделно изданието е анализирало и данни от руски z-блогъри - т.нар. военни кореспонденти в Русия пишат без заобикалки, че често новопристигналите на фронта войници оцеляват само 20-35 минути. Франкопан от своя страна твърди също, че настоящото съотношение на жертвите, според неговите оценки, е приблизително 8 убити руски войници на всеки един украинец.

В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 войници по договор. Както отбелязва вестникът, дори руските държавни медии признават, че темповете на набиране са намалели с приблизително една трета тази година. Въпреки това, според военни блогъри, между 800 и 1000 доброволци се присъединяват към руската армия всекидневно. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

И независимо от факта, че дори z-блогърите все по-често отправят критики към военното командване, включително за малтретиране на войниците, това едва ли ще провокира вътрешно недоволство във военните среди. Франкопан смята, че мащабен метеж е малко вероятен. Точно обратното, той е на мнение, че в сегашната ситуация Путин може, напротив, да прибегне до по-нататъшна ескалация на войната в опит да запази контрол.

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"Пазете се от удавника: следващите месеци вероятно ще бъдат опасни както в Русия, така и извън нея, тъй като Путин отчаяно се опитва да се задържи на повърхността", казва историкът.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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