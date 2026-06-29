Стрелба в Северна Германия взе най-малко пет жертви (ВИДЕО)

Най-малко петима души загинаха при стрелба в град Щаде в Долна Саксония - в северната част на Германия. Щаде има население от около 50 000 души и се намира на запад от Хамбург. Двама души са арестувани, единият от които е заподозрян, съобщи ДПА, а същото потвърди пред BBC говорител на полицията. Полицията обяви, че вече няма заплаха за обществеността. На мястото на инцидента са пристигнали голям брой спасителни екипи. Хората са призовани да избягват района.

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5 people killed and wounded in mass-shooting in Stade, Germany. pic.twitter.com/3vL0s6kIuC — Visegrád 24 (@visegrad24) June 29, 2026

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Изстрели близо до младежки център

Мотивът на нападението все още не е ясен. „Бяха произведени изстрели в близост до младежки център в центъра на града“, цитира ДПА думите на говорител на полицията.

Снимка: Getty Images

Полицията в Щаде съобщи в изявление, споделено в WhatsApp, че на улица „Данкерсщрасе“ тече „мащабна операция“, и призова гражданите да следват инструкциите на службите за спешна помощ на място.

Щаде е град в Долна Саксония, Германия. Намира се на югозападния бряг на Долна Елба, на около 45 км западно от Хамбург.

Градът има далечна история - създаден е през 650 г. и става важно пристанище. През Средновековието Щаде е столица на едноименно графство.

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