Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Стрелба в Северна Германия взе най-малко пет жертви (ВИДЕО)

29 юни 2026, 15:49 часа 605 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Стрелба в Северна Германия взе най-малко пет жертви (ВИДЕО)

Най-малко петима души загинаха при стрелба в град Щаде в Долна Саксония - в северната част на Германия. Щаде има население от около 50 000 души и се намира на запад от Хамбург. Двама души са арестувани, единият от които е заподозрян, съобщи ДПА, а същото потвърди пред BBC говорител на полицията. Полицията обяви, че вече няма заплаха за обществеността. На мястото на инцидента са пристигнали голям брой спасителни екипи. Хората са призовани да избягват района.

Още: Берлин се бори с жегата: Полицията включи водните оръдия

Изстрели близо до младежки център

Мотивът на нападението все още не е ясен. „Бяха произведени изстрели в близост до младежки център в центъра на града“, цитира ДПА думите на говорител на полицията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Полицията в Щаде съобщи в изявление, споделено в WhatsApp, че на улица „Данкерсщрасе“ тече „мащабна операция“, и призова гражданите да следват инструкциите на службите за спешна помощ на място.

Щаде е град в Долна Саксония, Германия. Намира се на югозападния бряг на Долна Елба, на около 45 км западно от Хамбург.

Градът има далечна история - създаден е през 650 г. и става важно пристанище. През Средновековието Щаде е столица на едноименно графство.

Още новини за Германия:

Германия разгръща 5000 войници край Беларус, даже изпреварва графика

Германският посланик с индиректен въпрос към Радев: Как очаквате Путин да преговаря, като спирате оръжията за Украйна?

Прекалено разточителен: Германия призова за по-скромен бюджет на ЕС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стрелба Германия
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес