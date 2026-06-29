Заплашилият Путин с бунт набързо е осъден за нацизъм

Прочулият се буквално "за 15 минути" със заплаха как руската армия ще обърне оръжията си към Кремъл руски ветеран Александър Лунин е бил осъден светкавично заради "показване на нацистки символи". Новината съобщи първо руското издание "Вьорстка", впоследствие бяха качени и документи в официалния сайт на Росошанския районен съд във Воронежка област - ОЩЕ: ВИДЕО с призив за бунт срещу Путин от руски ветеран събра милиони гледания за часове (ОБЗОР)

Оказа се, че съдът е подвел Лунин под отговорност за "показване на нацистка атрибутика или символика" (член 20.3, алинея 1 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация). Съгласно този законов текст, нарушителите са изправени пред глоба от 1000 до 2000 рубли, административен арест до 15 дни или общественополезен труд до 100 часа – всички наказания включват и "конфискация на предмета на административното нарушение". Кое точно наказание отнася Лунин не е уточнено, но е видно, че делото е гледано още на 27 юни т.е. събота и днес, 29 юни, вече има качено на уебсайта на съда решение.

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Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA коментира, че Лунин очевидно има неонацистки и неоезически възгледи - заради снимките, които е качил в социалните мрежи. На страницата си във ВКонтакте той публикува снимки на фигурки на Перун със свастика и рунически надпис "ОДИН", а също така има татуировка на "Черното слънце" - символ на Третия райх.