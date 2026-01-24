Нелепа смърт: Вейп уби 17-годишен в Берлин

17-годишен младеж почина на място на метростанция в Берлин след токов удар. Момчето се опитало да извади електронната си цигара, която паднала на релсите под спрял влак на станция „Дойче Опер“.

При допира с релсовия път младежът е бил поразен от високо напрежение. Полицията предупреждава, че релсите в метрото остават опасни дори когато няма движение, и съветват пътниците да бъдат изключително внимателни. Инцидентът се определя като нещастен случай, почернил германската столица, предава БТА.

