Нелепа смърт: Вейп уби 17-годишен в Берлин

17-годишен младеж почина на място на метростанция в Берлин след токов удар. Момчето се опитало да извади електронната си цигара, която паднала на релсите под спрял влак на станция „Дойче Опер“.

При допира с релсовия път младежът е бил поразен от високо напрежение. Полицията предупреждава, че релсите в метрото остават опасни дори когато няма движение, и съветват пътниците да бъдат изключително внимателни. Инцидентът се определя като нещастен случай, почернил германската столица, предава БТА. 

