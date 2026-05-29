Необяснима и варварска ескалация: САЩ за руския дрон, атакувал Румъния. Унгария остро осъди Русия

Случаят с руския дрон тип "Шахед", който се разби в гъсто населен район в Румъния тази нощ, е водеща тема в световния печат. Двама души бяха ранени след като дронът се разби в 10-етажна сграда в Галац и предизвика пожар. И по-рано е имало нарушения на румънското въздушно пространство от дронове, но това е първият случай, в който дрон се разбива в жилищен блок в страна членка на НАТО.

САЩ осъдиха пред ООН действията на Русия, като ги нарекоха "необяснима, опасна и варварска ескалация", отбелязва "Индипендънт", като подчертава, че критиките на Вашингтон бяха необичайно остри. Вашингтон призова Москва да се въздържа от обещаните "систематични удари" срещу Киев, но Русия отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица.

Китай е съучастник

"Русия изстрелва стотици дронове на ден срещу Украйна... благодарение на Китай", отбелязва в заглавие британският "Телеграф". Москва увеличава производството си на дронове с компоненти от Пекин, а ударите достигат рекордни равнища. Дроновете се произвеждат в руската република Татарстан, но страната, която прави това възможно, е Китай. Пекин доставя частите, включително микрочипове, действащи като "мозък" на дрона, пише изданието.

Унгария с остра реакция

Междувременно унгарският премиер Петър Мадяр изрази солидарност с Румъния и заяви, че единството на Европа и на НАТО е "по-важно днес от всякога". Той каза още, че Унгария осъжда "с възможно най-силните изрази" всички атаки, които застрашават цивилното население и водят до нарушаване на територията и въздушното пространство на суверенна държава членка на ЕС и НАТО.

