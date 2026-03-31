Неочаквана атака: Вълк ухапа жена в оживена зона

Вълк ухапа жена в търговски район на Хамбург – втория по големина град в Германия, съобщиха местните власти. Федералната агенция за опазване на околната среда заяви, че това е първото подобно нападение, откакто през 1998 г. в Германия за първи път от близо 150 г. бяха забелязани вълци в дивата природа. Необичайният инцидент е станал снощи и жената е била откарана в болница. Не се съобщава информация за състоянието на пострадалата.

Тя е била нападната в търговски район близо до гара "Алтона", на запад от центъра на града. Същата вечер полицията се е отзовала на сигнал за диво животно, което е било забелязано да плува в езерото Биненалстер в централната част на Хамбург. Служители на реда са извадили вълка и според местни медии той е бил откаран в парка за диви животни "Кльовенщеен" край Хамбург.

Властите смятат, че става дума за същия вълк, който през почивните дни беше забелязан в хамбургското предградие "Бланкенезе".

Според експерти животното е младо и случайно се е озовало в града. Вълците обикновено избягват контакт с хора и необичайната градска е много стресираща за тях.

През последните години нападенията на вълци срещу домашни животни в Европа будят все по-силна тревога сред селскостопанските производители. Миналата година ЕП гласува промяна на статуса на вълците от "строго защитени" на "защитени" видове. Миналата седмица германският парламент окончателно одобри законови промени, облекчаващи правилата за отстрел на вълци, които убиват или раняват домашни животни, припомня БТА.