Няма веган бургер и веган наденица: Европейският парламент с ключова инициатива за месото

Европейският парламент (ЕП) гласува забрана на използването на думи като "бургер" или "стек" за описание на растителните им варианти. Гласуването с мнозинство 355-247 се счита за победа за животновъдите, които твърдят, че етикетите заплашват тяхната индустрия и препитанието им. Пълната забрана обаче не е предстояща – нито дори сигурна – тъй като предложението се нуждае от подкрепата на Европейската комисия – изпълнителният орган на ЕС – както и от правителствата на 27-те държави членки, за да влезе в сила.

Промишлеността за растителни храни е отбелязала експоненциален растеж през последните години, като все повече хора избират начин на живот без консумация на месо. "Нека наричаме нещата с истинските им имена", заяви Селин Имарт, френският член на парламента, който ръководи инициативата, цитиран от агенция AFP, по повод растителните продукти.

Снимка: iStock

Маркетирането на растителни продукти с етикети за месо "е подвеждащо за потребителя", заяви членът на консервативната група ЕНП в ЕП. Съгласно предложението, други етикети като "яйчен жълтък", "яйчен белтък" и "ескалоп" ще бъдат ограничени до продукти, които съдържат месо и съответните животински продукти.

ЕС вече е определил млечните продукти като продукти, произхождащи от "нормалната млечна секреция". Това включва продукти като мляко, кисело мляко и сирене. Овесеното мляко, например, се нарича овесена напитка на европейските рафтове.

"ЗА" и "ПРОТИВ"

Зелените и либералните законодатели критикуваха вече одобрения текст на ЕП като "безполезен". "Докато светът гори, ЕНП няма нищо по-добро да прави тази седмица, освен да ни въвлече всички в дебат за колбаси и шницели", заяви Анна Кавацини от германската Зелена партия, цитирана от Deutsche Welle. Еколозите заявиха, че забраната би била пречка за устойчивостта, съобщава BBC.

Снимка: iStock

Предложението предизвика критики и от страна на ключови фигури в хранителната индустрия в Германия – най-големият пазар за растителни продукти в ЕС, според доклад на Good Food Institute of Europe.

Големи германски супермаркети, вериги за хранене и производители на колбаси се противопоставиха на предложението в съвместно отворено писмо. Те заявиха, че забраната на "познати термини" ще затрудни "потребителите да вземат информирани решения".

Германският канцлер Фридрих Мерц, чиято партия е ключов член на ЕНП, напълно подкрепя забраната. "Колбасът е колбас. Колбасът не е вегански", заяви той наскоро. Френската месна промишленост също подкрепи силно идеята.

През 2020 г. беше представено подобно предложение, но то не беше прието.