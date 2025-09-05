Норка осакати възрастна жена

Норка влязла в дома на възрастна жена, прикована на легло, и ѝ наранила ръката в Маниакой, Кастория в Северна Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Животното е влязло през отворена врата в дома и е прегризало част от ръката ѝ, според гръцката държавна телевизия ERT. Зашеметените роднини са извикали линейка и тя е била откарана първо в местна болница, а след това в Солун за спешна помощ. Очаква се пострадалата да се подложи на множество операции.

Местните жители са разтревожени от честите набези на норки в района, което поражда опасения относно безопасността и нахлуването на диви животни в жилищните квартали.