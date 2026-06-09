Нов взрив на кола в руски военен квартал в Подмосковието и жертва: Втори случай на това място (ВИДЕА)

Автомобил е бил взривен в град Балашиха, Московска област, около 5:30 часа тази сутрин, като мъж, чиято самоличност засега не се съобщава, е загинал на място. Той е бил зад волана на взривеното БМВ Х3. Експлозията е станала в жилищен квартал, построен за руски военни и техните семейства, така че вероятно става въпрос за целенасочен взрив, пишат информационни канали. По-рано на мястото е имало военна зона, а впоследствие там са построени апартаменти за военнослужещи - пилоти, подводничари, военни ветерани, военни пенсионери и семействата им, като жилищата се разпределят от Министерството на отбраната и за тях се чака дълго, твърдят телеграм канали.

В социалните мрежи се появиха и кадри от самия взрив.

За момента е известно, че загиналият е 62-годишен, пише SHOT. Очевидец, който е извадил мъжа от автомобила, разказа пред камери как го е влачил 15-ина метра извън колата и мъжът се опитвал да каже нещо, но малко след това починал от раните си.

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В същия район през 2025 г., на по-малко от километър от сегашната експлозия, бе взривен в колата си и генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместник-началник на Главно управление на Генералния щаб, припомня ASTRA.