Нова руска тактика за Покровск и тревожна статистика на НАТО. Бивш шеф на ЦРУ съветва Тръмп как да играе с Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп започва да се отмята от най-силното обещание, което даваше по време на предизборната кампания – че ще сложи край на войната в Украйна. „Не знам. Не мога да ви кажа дали това ще се случи, или не“, отговори той на репортери на борда на Air Force One. Попитан дали това е бил приоритетът му, републиканецът посочи, цитиран от Politico: „Да, бих искал да видя това да се случи (...) Помогнахме на много страни. Ситуацията в Украйна – това е работа на Байдън, не на Тръмп. Аз се опитвам да я завърша“.

Той вече призна, че е „разочарован“ от диктатора Владимир Путин и че е видял как стопанинът на Кремъл няма намерение да сложи край на войната. Двамата разговаряха по телефона през изминалата вече седмица, но въпреки тези признания на Тръмп все още няма по-строги санкции срещу Москва. Напротив, САЩ дори спряха част от оръжейната помощ за Украйна, която помага на украинските сили да се защитават от мащабни руски въздушни нападения. Едно от последните беше в Киев преди дни, когато руснаците атакуваха с 550 дрона и ракети.

Бившият директор на ЦРУ Даниел Хофман със съвети към Тръмп

Според бившия директор на ЦРУ Даниел Хофман ударът, при който загина един човек и бяха ранени поне 26-ма, е бил напълно умишлена провокация от страна на Путин. Не е случайност, че тя стана точно на следващата сутрин след разговора на издирвания от съда в Хага диктатор с Доналд Тръмп, посочва Хофман пред FOX News. Той отчита, че макар Русия да е претърпяла „един милион военни жертви във война - месомелачка на изтощението“ (милион убити и толкова тежко ранени, че не могат да се сражават отново, плюс изчезнали и пленени - бел. ред.), Путин продължава безмилостно да се опитва да свали украинското правителство и да инсталира марионетен режим. Но в това време той също така участва във война срещу Съединените щати. Лидерите на САЩ са там и Владимир Путин иска да покаже, че неговата диктатура, че неговите съюзници Китай, Северна Корея и Иран са по-силни от САЩ. Ето тук мисля, че президентът Тръмп трябва да не се поддава на блъфирането на Путин“.

Former CIA officer Dan Hoffman said on Fox News that the massive strike on Kyiv right after Putin’s call with Trump was no coincidence. Putin wants to show strength. The US must expose his bluff, boost support for Ukraine, increase sanctions, and provide all necessary weapons. pic.twitter.com/GpMpe0GydI — WarTranslated (@wartranslated) July 5, 2025

„Трябва да направим всичко възможно, за да подкрепим Украйна. Не говорим за смяна на режима или за изпращане на военни на място. Говорим за това, че трябва да сме арсенал на демокрацията и да подкрепим свободна държава, която иска да остане такава“, заяви Хофман пред единствената мейнстрийм телевизия в САЩ, за която се смята, че е благосклонно настроена към Републиканската партия.

Бившият директор на ЦРУ добави, че САЩ трябва да засилят санкциите срещу Русия – тези, предложени от републиканския сенатор Линдзи Греъм, а именно 500% мита срещу държави, които внасят руски газ, петрол и други енергийни продукти. „Но също така да дадем на Украйна военната помощ, от която се нуждае, да съживим американската военнопромишлена база, за да можем да сме силни, да защитаваме Украйна и да проектираме сила в Тихоокеанския регион, ако се наложи“, каза Хофман.

Украйна засилва оръжейните доставки с европейските партньори

Швеция ще предостави нов пакет от помощ за отбрана на Украйна, потвърди украинският президент Володимир Зеленски. Той също така отбеляза, че Киев работи активно с Германия за ускоряване на решенията за укрепване на противовъздушната отбрана и благодари на Латвия, която също одобри нов пакет за военна подкрепа.

"Украйна подписа споразумение за съвместно производство на оръжия с Дания и постигна споразумение със САЩ за стотици хиляди безпилотни летателни апарати, включително прехващачи, от тази година. Увеличаваме производството, обучението и разгръщането - прехващачите са приоритет", заяви Зеленски в свое видеообръщение, след като вече отбеляза как дрон прехващач е действал активно срещу вражеските безпилотни самолети, насочени към Киев.

🇺🇦 Ukraine signed a weapons co-production deal with Denmark and reached a U.S. agreement for hundreds of thousands of drones, including interceptors, starting this year. We’re scaling up production, training, and deployment — interceptors are the priority, Zelensky said. pic.twitter.com/6Q9NToerlJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 5, 2025

Медведев и Рюте в задочен спор дали Русия ще атакува НАТО

На този фон бившият руски президент Дмитрий Медведев, който към момента е зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, се обърна към генералния секретар на НАТО Марк Рюте с директна заплаха: "Главният секретар Рюте явно е прекалил с любимите на нидерландците вълшебни гъби. Той вижда сговор между Китай и Русия за Тайван, а след това и руска атака срещу Европа. Но е прав за едно нещо: трябва да научи руски език. Той може да му бъде полезен в сибирския лагер".

SG Rutte has clearly gorged on too many of the magic mushrooms beloved by the Dutch. He sees collusion between China & Russia over Taiwan, and then a Russian attack on Europe. But he's right about one thing: he should learn Russian. It might come in handy in a Siberian camp — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 5, 2025

Това е отговор на думите на ръководителя на отбранителния съюз пред The New York Times, че Русия може да атакува Естония в рамките на 5-7 години и че Руската федерация в момента произвежда три пъти повече боеприпаси за 3 месеца, отколкото Алиансът го прави за една година. "Това е неустойчиво, но руснаците работят заедно със севернокорейците, китайците и иранците в тази непровокирана агресивна война срещу Украйна", каза Рюте.

Той подчерта взаимосвързаността на сигурността в различните региони, като отбеляза, че сигурна Арктика е жизненоважна поради засилената активност на Китай и Русия, а защита в Атлантическия океан е "от решаващо значение" за САЩ. "Ако Арктика, Атлантическият океан, Европа не са сигурни, САЩ имат голям проблем", каза Рюте, като заяви, че Русия в крайна сметка се стреми да нападне Съединените американски щати.

Генералният секретар категорично отхвърли коментарите на руския външен министър Сергей Лавров, че новите цели на НАТО за разходите за отбрана - 5% от БВП до 2035 г. - ще "доведат до фалит" на членовете. "Познавам Сергей Лавров много добре. Той е външен министър на Русия от раждането на Исус Христос и никога не съм го приемал сериозно. Когато говорите за фалшиви новини, слушайте Сергей Лавров", заяви Рюте. Според него коментарите на Лавров са „ясно доказателство, че възпирането работи“.

По темата за Украйна той потвърди, че европейските съюзници са увеличили значително финансовия си ангажимент. „Европейците вече са събрали 35 млрд. долара военна помощ за тази година, която да предоставят на Украйна, което е повече от миналата година“, каза Марк Рюте. Според него това е логична и справедлива промяна, като САЩ очакват европейците да „поемат по-голяма част от тежестта, когато става въпрос за конкретната подкрепа за Украйна“. Интересно е, че Рюте похвали и Тръмп - пореден опит да го ухажва и да му покаже, че е важен за Алианса: "Той е този, който преодоля застоя с Путин. Когато стана президент през януари, той започна тези дискусии с Путин и беше единственият, който успя да направи това. Това трябваше да се случи - пряк диалог между американския президент и президента на Руската федерация".

Снимка: Марк Рюте, Getty Images

„Американската администрация напълно споделя мнението и го споделя с европейците, че тази война в Украйна е от решаващо значение за защитата на територията на НАТО занапред и че трябва да се уверим, че Украйна е във възможно най-силна позиция, за да спре руснаците да завземат още територии, и че когато се стигне до прекратяване на огъня или, още по-добре, до мирно споразумение, Украйна с известна помощ ще може да попречи на Путин да я атакува отново в бъдеще", допълни генералният секретар на Алианса.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

На 5 юли има повишаване на интензивността на сраженията в Украйна, като отново те достигат кота 200 - това е със 17 повече спрямо предходното денонощие, гласи сутрешната сводка на украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 117 управляеми авиационни бомби (КАБ), колкото и предишния ден. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 28 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб близо 6100 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 200 по-малко. Руската армия е използвала 3724 FPV дрона "камикадзе", което е с цели 1526 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни на украинската армия.

"Най-горещо" е в Покровското направление, където украинците твърдят, че са отблъснали 59 руски пехотни нападения за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление са отбити 18 атаки. Иначе на второ място по интензивност на боевете е Лиманското направление, където са станали 37 сражения за 24 часа. В руската Курска област и в североизточната украинска Сумска област Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че са отблъснали 23 руски нападения.

"Позицията на руските войски в Сумското направление започна да се влошава, в отделните райони фронтовите части на ВСУ напреднаха в тактическа дълбочина и минаха отделните позиции на противника от фланговете", пише в кратка публикация украинският военен анализатор Константин Машовец, който е о.з. полковник, служил в генщаба.

(КАРТА) Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обобщава, че руските сили наскоро са напреднали североизточно от град Покровск и може да се опитат да продължат напред към Добропиля като част от взаимно подсилващи се усилия за обкръжаване на Покровск и заобикаляне на украинския крепостен пояс в Донецка област от запад през следващите месеци. Руснаците са завзели Коптиево и Шевченко Перше и са напреднали към югоизточната част на Разино (всички те са североизточно от Покровск). От началото на 2025 г. те са се съсредоточили върху напредъка по магистралата Т-0504 Покровск-Константиновка. И преди експертите от ISW са правили оценка, че руското военно командване може да възнамерява да използва плацдарма си между Покровск и Торецк, за да обкръжи Покровск от североизток и север или да заобиколи украинската отбрана в Константиновка от югозапад и запад. Институтът допуска, че Москва може да подсили частите си в този сектор от фронта с допълнителен брой военни от други направления. Тези руски части ще трябва да пресекат река Казенний Торец, за да напреднат западно от Разино, а това може да се окаже пречка в зависимост от нивото на вода в реката.

Руският напредък западно и северозападно от Разино най-непосредствено подпомага обкръжаването на Покровск и Мирноград - оперативна цел, която руските сили преследват през последните 18 месеца. Командирът на артилерийски разузнавателен батальон на Украинската национална гвардия, действащ в посока Покровск, съобщи на 5 юли, че руските сили съсредоточават атаките си между Малиновка, Новооленовка и Попов Яр (всички са североизточно от Покровск) в опит да пресекат украинската логистика в Мирноград (източно от Покровск) и Покровск. Украинският командир отбеляза, цитиран от Suspilne, че руските сили постоянно провеждат нападения с мотоциклети и бъгита. На 4 и 5 юли руски военни блогъри усилено пишат, че силите на Путин се опитват да затруднят украинската логистика в района, като повреждат мост край Шахово (източно от Добропиля), прекъсват наземните комуникационни линии на украинските сили край Удачно и по железопътната линия край Котлино.

Възможно е руското военно командване да приоритизира напредването на североизток от Покровск в стремежа си да установи опорна точка в Родинско. Така ще имат възможност да атакуват директно Покровск или да напреднат към Новоолександровка (северозападно от Покровск) с цел да прекъснат магистралата М-30 Покровск-Павлоград и да принудят украинските сили да се изтеглят от Покровск под заплахата от обкръжаване. Руските сили могат също така да напреднат на север от Удачно или Котлино (и двете югозападно от Покровск), за да прекъснат магистралата М-30, ако успеят да преодолеят украинските отбранителни позиции в района, което понастоящем изглежда несигурно, оценяват американските експерти.

По-нататъшен руски напредък към Добропиля би означавал, че руските сили поставят като тактически приоритет напредването на запад от крепостния пояс на Украйна - поредица от укрепени градове, които формират гръбнака на украинските отбранителни позиции - и принуждаването на украинските сили да се изтеглят от крепостния пояс под натиска на обкръжението, вместо да провеждат челна атака срещу този крепостен пояс. Досега руснаците трудно успяваха да се измъкнат от Торецк и да напреднат значително от Часов Яр или северно от резервоара Клебан Бик (северозападно от Торецк), което вероятно е усложнило първоначалния план на руското военно командване за операция срещу Константиновка, северозападно от Торецк. Възможно е руското военно командване да коригира плана си и силите на Владимир Путин да се опитат да създадат позиция в полетата и малките селища между Добропиля и Константиновка, за да заобиколят крепостния пояс от запад. Не само преминаването през реката ще е ключово тук - трябва да се превземат и селищата по линията Покровск-Олександровка (северно от Добропиля), за да прекъсне украинската логисика.

Не е ясно дали руската Централна групировка на въоръжените сили, която в момента отговаря за действията по направлението към Покровск, е в състояние да проведе такава операция с деградиралите сили, с които разполага в момента. Подобна операция ще доведе до значителни загуби на личен състав и трудно извоювани печалби, въпреки че руските сили са доказали готовността си да предприемат такива дългосрочни операции, посочват от ISW. Такъв сценарий би бил в съответствие с последните тактики и оперативни концепции на Русия, насочени към настъпление чрез използване на по-малки, частични обкръжения за завземане на територия, вместо да се опитва бързо и дълбоко проникване на оперативно ниво в отбраната на Украйна, за което руските сили понастоящем нямат средства.

В района на Новомиколаевка, в Покровското направление, украинците са успели да забавят темпото на руските сили и да спрат настъплението им, пише в своя канал в Telegram украинският лейтенант с позивна "Алекс". "Ситуацията продължава да е трудна, но момчетата уверено удържат линиите в този район", добавя военният, известен като "Офицер+".

Той поставя акцент и върху Краматорското направление, където руснаците не толкова умело използват дронове "Шахед". "Точността им е толкова слаба, че понякога просто попадат в средата на празен район и дори не можеш да разбереш къде са се опитали да се прицелят. Факт е обаче, че за съжаление, има и удари. Напоследък броят на тези балалайки значително се увеличи, те работят стабилно в Харковска и Донецка област - в районите на фронтовата линия", допълва украинският военен с притеснение.

"Селяните продължават да се придвижват по границата на Днепропетровска област, но все още не са успели да проникнат в самата област" - това пише в своя канал в Telegram украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов. Той говори за Новопавловското направление - по административната граница между Донецка и Днепропетровска област. "В същото време в бюрата за военна регистрация и наборна служба в Русия има опашки от желаещи да станат или богати, или мъртви. Вторият вариант се прилага най-често, защото дори инвалидите отиват на бой", допълва той.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" направи обзор за изминалата седмица, като написа, че "на фронта руската армия продължава да решава стратегическата задача за нулиране на военния потенциал на Украйна, тъй като планираната демилитаризация в рамките на специалната военна операция (както режимът в Кремъл нарича войната, бел. ред.) се провали. Тоест - според много експерти основната задача не е превземането на градове с население над един милион души, а смилането на украинските въоръжени сили при настъплението на руските въоръжени сили".

"В Сумското направление, въпреки че не е възможно напълно да се превземе Юнаковка, противникът е принуден да хвърля в боя елитни части под ударите на нашите бомби ФАБ, за да удържи направлението. В Белгородския участък от границата се открива ново направление, нашите са превзели едно гранично село. Северната част на Купянското направление също представлява проблем за противника. От три страни нашите бавно, но сигурно пробиват към Константиновка с тежки боеве. Северният фланг се извива над Покровск (Красноармейск). Завзети са първите метри от Днепропетровска област. В Южнодонецкото направление Групата сили "Изток" се придвижва напред, нанасяйки огневи и маневрени удари по противника. На Запорожкия фронт почти е превзет многострадалното Камянско и вече се говори за насочване към Степногорск", пише "Два майора".

Война на дронове

През изминалата нощ украинските военновъздушни сили са свалили 117 дрона от общо 157, изстреляни от Русия. Силите на Путин са атакували и с 4 зенитни ракети С-300 от територията на Курска област. Украинските ВВС са успели да свалят 98 безпилотни машини с ПВО и мобилни огневи групи, а други 19 да обезвредят с електронно заглушаване. Малко след 9 ч. българско време от ВВС на Украйна съобщиха, че въздушната атака продължава – нови групи „Шахед“-и са нахлули от северна посока.

Към момента е ясно, че има щети в Запорожка и Киевска област. Ръководителят на Запорожката областна администрация Иван Федоров съобщи за нападение с 6 дрона „Шахед“, като са засегнати складове и селскостопански машини в местни ферми. Сградата на частно предприятие е частично разрушена, а спешните служби работят на място. Ранена е 89-годишна жена в село Юрковка, след като къщата ѝ е претърпяла щети. Тя получава медицинска помощ на място.

От Киевската администрация съобщиха, че трима души са били ранени в резултат на атака с дронове във Вишгород. Става въпрос за 35-годишен мъж, 79-годишжна жена и 75-годишен мъж. Осигурена им е медицинска помощ. В допълнение на това – две многоетажни сгради са били засегнати от обстрела, а също четири гаража и автомобил са напълно унищожени. Други три коли са с щети, посочват местните власти, цитирани от УНИАН. Също така има пожар в склад в Киевска област, засегнати са частни домове.

Руското военно министерство твърди, че ПВО е „унищожила и прехванала“ 120 украински дрона – 30 над Брянска област, 29 над Курска област, 18 над Орловска област, 17 над Белгородска област, 13 над Тулска област, 4 над Калужка област, 3 над Ленинградска област, 2 над Смоленска област, 2 над Новгородска област, по един над Тверска област и Азовско море.

Новоросийск в Краснодарския край - най-голямото руско пристанище на Черно море - е било подложено на комбинирана атака с използване на морски и въздушни дронове през нощта и сутринта на 6 юли. В продължение на няколко часа в града е звучала сирена за въздушно нападение, имало е стрелба, а системата за противовъздушна отбрана е била в действие. Кметът Андрей Кравченко обяви затваряне на движението и забрана за разходки от улица „Исаев“ до улица „Суворовская“. Сутринта в 6:33 ч. заплахата от използване на безпилотни летателни апарати беше отменена, съобщи опозиционният руски Telegram канал ASTRA.

Последствията от нападението все още не са известни. Беше публикуван видеозапис на горящ морски дрон, за който се твърди, че е спрян по време на отблъскване на атаката. Краснодарският край не е споменат в списъка на военното министерство за регионите, които са били атакувани в Русия през нощта.

