Новите "смазващи" санкции срещу Русия: Конгресът срещу Тръмп. Руска петилетка за година в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп тихичко се опитва да накара сенатора-републиканец Линдзи Греъм да смекчи законопроекта си за тежки вторични санкции върху Русия. Греъм е един от най-известните "ястреби" в американската политика – човек, който залага на много твърд подход във външната политика на САЩ. Той изготви законопроект за налагане на 500% мита върху държави, купуващи руски петрол и газ и по този начин помагащи на руския диктатор Владимир Путин да продължава унищожителната война в Украйна. Освен всичко друго, Греъм осигури и голяма двупартийна подкрепа за законопроекта си т.е. той със сигурност ще мине в Сената, най-вероятно и в Конгреса.

Само че, в типичния си досега подход американският президент Доналд Тръмп отново го е страх да натисне Русия, защото това щяло да провали всякакви преговори за мир, пише The Wall Street Journal. В подкрепа на тази оценка, самият Тръмп заяви, че украинците дали повод на Путин да бомбардира с всичка сила заради операция "Паяжина", с която Украйна нанесе незапомнен удар по руската военна стратегическа авиация. А The Wall Street Journal обяснява – от няколко седмици администрацията на президента на САЩ притиска Греъм така да разводни законопроекта, че Тръмп да взема крайното решение кого да санкционира с нови мита, касаещи руския петрол и газ. И още – думички като "ще" да се пренапишат на "може".

Donald Trump reponded to Ukraine's recent strikes on Russian strategic aviation, claiming they gave Russia a reason to escalate: “Ukraine gave them a reason to go in and bomb the hell out of them.” He added, “When I saw it, I thought – now there will be a strike.” pic.twitter.com/p9noXPSd5M — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 7, 2025

Сенаторът-демократ Ричард Блументал, който е съавтор на законопроекта, потвърди за разговорите с Белия дом, без да разкрива подробности. Самият Греъм вече каза, че мисли да промени законопроекта, специално за държави, които оказват военна помощ на Украйна. "Трябва да бъдат направлявани от мен – така трябва да е", заяви публично Тръмп за оформянето на законопроекта, и то по време на срещата си в Овалния кабинет с германския канцлер Фридрих Мерц, напомня The Wall Street Journal. Тръмп нарече законопроекта "много строг", а 82-ма сенатори го подкрепят и това изключва президентът на САЩ да му наложи вето. В Камарата на представителите вече има 60 официално подкрепящи го конгресмени, по равно републиканци и демократи. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, който е силен поддръжник на Тръмп, също подкрепя нови сурови мерки срещу Русия – Още: Мерц прояви дипломатическа ловкост с Тръмп, но трябва още (ВИДЕО)

Междувременно, зам.-ръководителят на украинския президентски офис полковник Павло Палиса каза пред журналисти, че Русия иска да завладее изцяло Донецка и Луганска област до 1 септември, 2025 година, както и да създаде буферна зона в Северна Украйна (пълно подчинение на областите Суми, Харков, Чернигов и Полтава) до края на 2025 година. Освен това – да премине река Днепър и да завладее Одеска и Николаевска област до края на 2026 година, като по този начин окончателно лиши Украйна от излаз на Черно море. Това означава руската армия да завладее 222 700 квадратни километра украинска земя и да контролира общо 336 300 квадратни километра украинска територия до края на 2026 година т.е. удвояване на руското постижение от първия месец на пълномащабната инвазия през 2022 година, след което Русия беше принудена да отстъпи много назад – от Киев, от Харков, от Херсон. Общата площ на Украйна е 603 500 квадратни километра – според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) такъв огромен руски напредък за толкова малко време е крайно невероятен.

Russia plans to cut Ukraine off from the Black Sea in 2026, says Zelenskyy’s deputy Palisa. Aims to take the so-called "LNR/DNR" by fall, set a border buffer by year-end, and seize Dnipro’s left bank, Odesa, and Mykolaiv next year. pic.twitter.com/W9XYA73Rlr — WarTranslated (@wartranslated) June 6, 2025

ISW казва следното: "Остава неясно на какво основание руската армия може да успее да превземе останалата част от Донецка област през следващите 3 месеца или дори да напредне на 50 до 80 километра от сегашната руска фронтова линия по административните граници на Донецка област. За последните 15 месеца руските части напреднаха между 30 и 50 километра от покрайнините на Авдеевка до сегашните си позиции североизточно и югозападно от Покровск - много по-бавен темп на напредък от необходимия за превземане на цяла Донецка област до 1 септември. Скоростта на руския напредък съгласно тези планове предполага, че руската армия ще може да премине през пояса Константиновка-Краматорск-Славянск – поредица от укрепени градове, които формират гръбнака на отбранителните позиции на Украйна в Донецка област – със скорост, която никога не е демонстрирана от руските сили в нито един момент по време на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна". И още – за 3 години война, по западни оценки руската армия даде 1 000 000 жертви (убити, ранени и изчезнали) и загуби над 10 000 танка и бронетранспортьора – колко ще трябва да загуби, за да постигне цели, в пъти по-мащабни от всичко постигано досега? За да стане това, Западът трябва тотално да изостави Украйна, смятат от ISW – Още: Убитите и ранените руски войници в Украйна: Стряскащи натовски данни (ОБЗОР – ВИДЕО)

На този фон, украинският президент Володимир Зеленски планира среща с Тръмп в периода 15-17 юни. Тогава, в Албърта, Канада, ще се проведе срещата на Г-7. Целта на Зеленски е ясна – да убеди Тръмп, че нови сурови санкции срещу Русия са крайно необходими.

Междувременно, руският диктатор Владимир Путин прикани антуража си да побърза с регулаторните режими за развитие на сектора за производство на дронове, което било "критично важно". Добре знаем какво става, ако не напредваме в развитието, особено що се отнася до противодействието на дронове, подчерта Путин.

Putin claims Russian drones are world-leading but admits the need for stronger defenses, alluding to recent losses of strategic aircraft in a Ukrainian drone operation, per his council speech today. pic.twitter.com/SDafzOmDQw — WarTranslated (@wartranslated) June 6, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на бойните действия в Украйна продължава да се увеличава на дневна база, макар и незначително. На 6 юни е имало 212 бойни сблъсъка по официални украински данни, с 8 повече спрямо 5 юни. Руснаците са хвърлили 119 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. с 40 повече на дневна база. От тях 15 КАБ са хвърлени в Курска област, на руска земя – там, където още малко след Великден руската армия уж победи окончателно по думите на Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб почти 5900 изстреляни снаряда т.е. с малко над 100 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала малко над 3500 FPV дрона-камикадзе т.е. промяната на дневна база е незначителна, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukrainian drones from the Shadow unit struck a Russian Buk surface-to-air missile system on the eastern front. pic.twitter.com/1btn7wmnXV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 6, 2025

Отново – Покровското направление е участъкът на фронта, където ври и кипи. Там са отбити 77 руски пехотни атаки по украински данни, както по южната дъга, така и от изток-североизток (Малиновка – има непотвърдени руски твърдения, че селото е превзето, Миролюбка, Полтавка). Още 24 руски пехотни атаки са спрени в съседното от юг Новопавловско направление, като украинският генщаб вече потвърждава боеве в село Комар, което се намира северно от Велика Новоселка и е опорна точка за напредък към административната граница на Днепропетровска област. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, твърди, че село Федоровка е превзето и това помага за атаките срещу Комар. Геолокализирани кадри потвърждават твърдението. (КАРТА) Украинският телеграм канал Deep State отчита руски позиции до Троицко, на половин километър от Днепропетровска област. Цели 39 руски пехотни атаки са отблъснати в Курска област. И още – в Лиманското направление е имало 21 руски пехотни атаки, а в Торецкото – 16. Точно от Торецкото направление, но на 20-тина километра югозападно от самия Торецк, руската армия гледа да пробие през селата Руски Яр и Попов Яр, за да може да избере да атакува или към Мирноград и североизточните позиции на Покровск, или към Константиновка.

47.959127,36.756181 pic.twitter.com/qwCiS8rMPZ — Сливочный каприз (@creamy_caprice) June 6, 2025

Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов твърди, че в Покровското направление са дошли нови руски подкрепления – 100 руски войници са загинали при поредни атаки, унищожени са 1 танк, 5 бронетранспортьора, а са повредени още 1 танк и 3 бронетранспортьора.

(КАРТА) За област Суми и Курска област има следните отзиви – граничните украински села Константиновка, Кондратовка, Володимировка и Олексиевка (Алексеевка) са в руски ръце, сега боевете са при Юнаковка, където има украински контраатаки. "Врагът от самото начало изолира района на бойните действия (при Тьоткино), като унищожава мостове и прелези, осъществява контрол с помощта на всички налични далекобойни оръжия за поразяване на близкия ни тил. И двете страни използват подобни тактики по цялата дължина на фронта. Проблемът е именно в трудното снабдяване и логистика на разнородните ни сили за гранично прикритие, които се бият самоотвержено и успешно изпълняват мисията си в тежки боеве" - обобщение на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора", което показва колко бавно се случва всичко. Каналът казва и, че няма достатъчно доставки на дронове за руската армия по границата между Суми и Курск.

Украинският военен телеграм канал "Офицер" обръща внимание на Харковска област и Вовчанск, където отчита загуба на украински позиции при село Вовчански Хутори. Трябва намеса на командването, казва той и посочва, че като руската тактика на водене на боеве не се променя вече от много време – щурмове тип "пушечно месо", като обаче на някои места те имат успехи, на други – не. Единствената причина за разликата са ответните мерки и най-вече отговорността на оперативните командири, категоричен е каналът, който иска мерки точно в тази насока.

Доста интересно - "Рибар" предупреждава, че има опасност Украйна скоро да атакува руски военни кораби от Руския тихоокеански флот, както и да има атаки срещу руски части в Приднестровието. Засега като скорошни реални резултати от удари с украински дронове - засегнати са ел. подстанция и телекомуникационна кула в Белгородска област, петролната база от руския стратегически резерв "Кристал" продължава да гори.

In Valuyki, Belgorod region, UAVs reportedly struck an electrical substation and a mobile communication tower. pic.twitter.com/icc55bSniq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 6, 2025

The oil depot at Engels is still burning as of this evening. Overnight it was hit by Ukrainian UAVs pic.twitter.com/TjNNHhwPk3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 6, 2025