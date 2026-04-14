Войната в Украйна:

Облаците над Орбан се сгъстяват: Мадяр кани европейски прокурори в Унгария

14 април 2026, 10:58 часа 212 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Новоизбраният лидер на Унгария Петер Мадяр обеща в понеделник страната му да се присъедини към Европейската прокуратура - нещо, което Виктор Орбан отказваше да направи дълги години. Така следователите от ЕС вече ще разполагат с правомощия да разследват случаи на измами и да проверят как са били използвани отпусканите от Брюксел средства по време на управлението на Орбан. Подписването на договор с прокуратурата на ЕС ще бъде едно от първите му действия, наред с реформите, насочени към отключване на 17 милиарда евро замразени средства, задържани от Европейската комисия поради опасения за върховенството на закона, обяви днес Мадяр на пресконференция, цитиран от Euractiv.

Дълги години Виктор Орбан отказваше категорично Унгария да се присъедини към Европейската прокуратура с обяснението, че това би разширило властта на Брюксел, за сметка на суверенитета на Унгария. Критиците му обаче отдавна твърдят, че нежеланието му бе резултат от твърдения, че средства от ЕС са били насочвани към политически свързани бизнес мрежи по време на неговото управление. 

Базираната в Люксембург Европейска прокуратура (EPPO) може да разследва сложни трансгранични случаи, разчитайки на националните полицейски и съдебни системи, но също и на собствен екип от следователи, което означава, че членството в EPPO би изместило част от контрола извън съдебната система на Унгария. Службата има мандат, който ѝ позволява да разследва и случаи на измами, засягащи финансите на ЕС, датиращи от 2017 г., период, обхващащ голяма част от по-късното управление на Орбан.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Като се има предвид мащабът на предполагаемата злоупотреба със средства от ЕС, посочена в множество доклади, това е необходимо за общественото доверие и върховенството на закона", заяви служител на Европейската комисия, работещ по въпросите на съдебната система, цитиран от изданието.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
Корупция Унгария Виктор Орбан европейска прокуратура Петер Мадяр
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес