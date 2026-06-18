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Охранител на Путин провали комичен опит на диктатора да се покаже като "човек от народа" (ВИДЕО)

18 юни 2026, 10:17 часа 498 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Охранител на Путин провали комичен опит на диктатора да се покаже като "човек от народа" (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин опита да се покаже като "човек от народа" - за пръв път от над 7 месеца той се появи сред "обикновени хора". Това стана при посещението му в Казан. "Откъде си? И аз съм от Москва", пошегува се неловко руският диктатор, чийто рейтинг бележи спадове въпреки че е мерен от верни до смърт социолози, вероятно заради което Путин се появи и "сред хората" - ОЩЕ: Неспасяемо: Рейтингът на Путин пак пада, макар че смениха методиката за мерене

Само че в днешно време технологиите са прекалено напреднали – човек от охраната на Путин беше уловен от микрофон и камера на руската "Вести" как казва точно преди излизането на диктатора за срещата с "обикновените хора", че предстоящото събитие е "масовка" т.е. "статисти" - с други думи, всичко е нагласено и случайни хора на тази среща няма. Не е тайна, че случайни хора не са допускани никъде близо до Путин от години без обширни проверки на миналото и разрешение, докато редките му появи сред публиката все повече приличат на лошо репетирана сценична продукция.:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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