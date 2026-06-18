Охранител на Путин провали комичен опит на диктатора да се покаже като "човек от народа" (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин опита да се покаже като "човек от народа" - за пръв път от над 7 месеца той се появи сред "обикновени хора". Това стана при посещението му в Казан. "Откъде си? И аз съм от Москва", пошегува се неловко руският диктатор, чийто рейтинг бележи спадове въпреки че е мерен от верни до смърт социолози, вероятно заради което Путин се появи и "сред хората" - ОЩЕ: Неспасяемо: Рейтингът на Путин пак пада, макар че смениха методиката за мерене
🚨 JUST IN: Putin steps into the crowd for the first time in months— NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2026
“Where are you from? I'm from Moscow too,” the Russian dictator awkwardly joked while mingling with people in Kazan.
In recent months, Putin has rarely been seen among ordinary Russians, preferring tightly… pic.twitter.com/izO3S1G3KG
Само че в днешно време технологиите са прекалено напреднали – човек от охраната на Путин беше уловен от микрофон и камера на руската "Вести" как казва точно преди излизането на диктатора за срещата с "обикновените хора", че предстоящото събитие е "масовка" т.е. "статисти" - с други думи, всичко е нагласено и случайни хора на тази среща няма. Не е тайна, че случайни хора не са допускани никъде близо до Путин от години без обширни проверки на миналото и разрешение, докато редките му появи сред публиката все повече приличат на лошо репетирана сценична продукция.:
Caught on Camera: Putin’s Guard Refers to Crowd as “Extras”— NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2026
Russian state broadcaster Vesti has released footage of the bunker-dweller’s visit to Kazan. In the recording, one of Putin’s security guards can be heard referring to the crowd as “extras.”
Then again, it’s hardly a… pic.twitter.com/fKZUoPBk3z