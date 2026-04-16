Още след като не превзе Киев за 3 дни, Путин наредил арест за всеки, който го напомня (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските сили за сигурност (органи на уж руското правосъдие) имат право да арестуват без съдебна обосновка всеки в Русия, който се противопоставя на специалната военна операция (СВО – гнусното име на пълномащабната война в Украйна, което налага режимът на подпалилия я руски диктатор Владимир Путин). Това обаче е разпоредено със секретна заповед на Путин още на 8 март, 2022 година – тоест няма и месец от началото на войната (тя започна на 24 февруари, 2022 година), но повече от 3 дни, в които армията на руския диктатор трябваше да превземе Киев.

Информацията за заповедта беше обявена от руската правозащитна организация "Първи отдел". Руските правозащитници са открили заповедта в документ на Руския следствен комитет, приложен по случай с арест. Основанието – ФСБ вкарва руски гражданин в предварителен арест, позовавайки се на "решението на президента на Руската федерация от 8 март 2022 г. за организацията на приемането и настаняването на лица, противопоставящи се на СВО". И още: Следственият комитет цитира в документа "временна инструкция", регулираща дейността на центровете за задържане при въведения със заповедта на Путин нов режим. А в числото на тези, които могат да бъдат арестувани, влизат и критикуващи СВО чужди граждани, стига да се намират на руска територия.

"Първи отдел" е категоричен – заповедта на Путин противоречи пряко на член 22 от руската конституция. Там пише, че лишаването от свобода в Руската федерация е разрешено само въз основа на съдебно решение.

На този фон – при поредната масирана руска атака с дронове и ракети срещу Украйна, в отчаянието си руската пропаганда реши да хвърля листовки с някои от използваните безпилотни летателни апарати, в които пише, че помощта за Украйна е спряна и е изобразен американският президент Доналд Тръмп. Това се случва след като само за 2 денонощия Украйна подписа стратегически споразумения във военното дело с Германия и Норвегия, Великобритания обяви най-голямата доставка на дронове, която прави в историята си и тя е за Украйна, а в Италия също беше подписан меморандум за разработка и подобряване на дронове и ракети чрез споделяне на технологии – ОЩЕ:

Ukraine and Italy will develop a “Drone Deal” to combine UAV, missile and electronic warfare capabilities with partner technologies. The initiative aims to strengthen joint defense production and operational capacity. #Ukraine pic.twitter.com/P6yxMI8JZR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 15, 2026

Ramstein partners pledged around $4B to strengthen Ukraine’s air defense and over $1.5B for drones. Major contributions include UK drone deliveries, German air defense funding and additional support from European allies. #Ukraine pic.twitter.com/s12oI3tmf5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 15, 2026

Междувременно, където е възможно в социалните мрежи, върви недоволство от Белгородска област за липсата на интернет, с мото: "Върнете интернета, врагове на народа!". Жителите на прифронтовия руски регион се оплакват, че не получават сигнали за въздушна тревога през мобилни приложения, не могат да плащат сметки за комунални услуги и да учат дистанционно. Хората казват, че нямат достъп до Сбербанк, Госуслуги и дори до националния руски месинджър Max. "Вашият проклет MAX не работи и съобщенията за въздушна тревога за дронове не се зареждат. Интернет е блокиран от съображения за сигурност — копелета, питайте чия е сигурността. Със сигурност не за сигурността на хората", пишат жители на Белгород. Министърът на цифровото развитие на Белгород Четвериков заяви, че на федерално ниво се въвеждат мерки за ограничаване на мобилния интернет. "Регионалното правителство работи с федералните агенции, за да намери решение. Правим всичко възможно", написа той в социалните мрежи.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Доста рязък спад на интензивността на сухопътните бойни действия на дневна база отчита украинският генщаб. 153 бойни сблъсъка са станали на 15 април съгласно официалните украински данни спрямо 212 на 14 април. Руснаците са хвърлили 225 управляеми авиационни бомби (КАБ) спрямо 145, но данните за 145-те бяха до 22:00 часа на 14 април, а не за цялото денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3456 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 550 нагоре. Руската армия е използвала 9140 FPV дрона, което с около 2450 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

36 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, като Покровск отново влиза в местата на активни бойни действия според сводката на украинския генщаб. Още 14 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 12 руски пехотни атаки е имало при Гуляйполе, Запорожка област, а 8 – в съседното от север Олександриевско направление, което се намира непосредствено южно от Покровск.

Ukrainian Special Operations Forces of the 8th Regiment stopped an infiltration attempt behind front lines. One Russian fighter was captured, while another, identified as a foreign volunteer, resisted with a grenade and was killed. #Ukraine pic.twitter.com/rSrqFcslVs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 15, 2026

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" препубликува твърдение на руското военно командване "Север", че село Вовчански хутори е най-накрая превзето от руската армия – то се намира непосредствено южно от Вовчанск, който още не е изцяло превзет от руснаците, макар боевете за него да почнаха през май, 2024 година. Но иначе в обзора на канала, както и в този на "Два майора", няма нищо ново.

Още: Гаранция – Германия: Разликите със САЩ за да не спечели Путин в Украйна, той със закон се пази от Хага (ОБЗОР – ВИДЕО)

Иначе, руското военно министерство съобщи, че тази нощ над контролирана от руснаците територия са свалени 207 украински дрона над контролирана от руснаците територия. Посочените области, където са сваляни дроновете, са Краснодарския край, Крим, акваторията на Черно и Азовско море, Белгородска, Курска, Брянска, Смоленска и Орловска област.