Зеленски на важна дипломатическа совалка в Италия (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна днес с италианския си колега Серджо Матарела в рамките на визитата си в Рим, за да обсъди с него въпроси на сигурността в Европа и Близкия изток, както и да благодари на Италия за подкрепата за Украйна и за съдействието в енергийния ѝ сектор, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Зеленски в приложението Телеграм.

Преди срещата си с Матарела украинският държавен глава бе приет от министър-председателката на Италия Джорджа Мелони. "Президентът на Италия Серджо Матарела и аз обсъдихме ситуацията със сигурността в Украйна, в цяла Европа, както и в Близкия изток и в района на Залива. Направих преглед на нашите споразумения със страни от региона (на Персийския залив - бел. ред.) относно отбранителните операции. Важно и за Европа е да развиваме обща система за защита”, посочи Зеленски.

Двете страни са се съсредоточили върху подкрепата, нужна за осигуряването на енергийната устойчивост на Украйна, върху размразяването на финансовия пакет от 90 милиарда евро за Украйна, върху приемането на 20-ия пакет от санкции срещу Русия и върху напредъка на кръговете от преговори, свързани с приемането на Украйна в Европейския съюз, отбелязва Укринформ.

"Всички се нуждаем от модерна и наистина ефективна защитна система, способна да предпазва от всяка заплаха. Войната се промени и сега без наистина силна защита от всякакви видове дронове, никой не може да се чувства в безопасност. Украйна разработи специален формат на споразумението за сигурност, което наричаме формат Drone Deal. Предлагаме да съчетаем военната си експертиза, отбранителните ни възможности за дронове, ракети, РЕБ и споделяне на данни с партньорите ни", обяви Зеленски.

"Важно е Италия да има интерес към подобен формат на сътрудничество, а ние се договорихме с Грузия, че нашите екипи ще отработят детайлите по Дрон Сделката между Украйна и Италия. Работим и за засилване на взаимодействието между отбранителните ни сектори. Това определено ще добави сила, технологии и работни места и на двете ни страни", категоричен бе украинският президент.

Украинският президент изказа своята благодарност на Италия за съдействието в украинския енергиен сектор по време на тежкия зимен период. “Благодаря на президента за непоколебимата принципна позиция на подкрепа за Украйна и нашия народ", добави украинският държавен глава.

Зеленски се срещна и с италианския министър на отбраната. "С Гуидо Крозето обсъдихме сътрудничеството в отбранителния сектор и възможните форми на такова партньорство – както двустранни, така и многостранни с партньори в Европа. Украйна е готова да сътрудничи в рамките на инструмента SAFE. Говорихме също за укрепването на нашата противовъздушна отбрана. Русия продължава ежедневния си терор срещу Украйна и нашия народ и е важно постоянно да укрепваме украинската противовъздушна отбрана с навременни доставки на ракети. Договорихме се да продължим работата по подготовката на Drone Deal и определянето на всички области на сътрудничество. Имаме значителен потенциал за партньорство в областта на отбраната и той трябва да бъде реализиран. Благодаря на Италия за политическата, военната и дипломатическата ѝ подкрепа от самото начало на мащабната руска инвазия", обяви след срещата украинският президент.