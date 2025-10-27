Фестивал на кестените завърши с убийство

Полицията на остров Крит издирва 23-годишен мъж, обвинен в смъртоносното прострелване на роднина по време на селски фестивал на кестените в Елос, западен Крит, предаде гръцката медия Kathimerini. Инцидентът е станал в неделя вечерта по време на годишния фестивал на кестените, когато заподозреният се е приближил до жертвата, която е танцувала на площада на селото, и я е прострелял два пъти в гърдите от упор.

51-годишният мъж се сринал на място и бил откаран с линейка до здравния център в Кисамос, преди да бъде преместен в болницата в Ханя, където бил обявен за мъртъв.

Според гръцката държавна телевизия ERT заподозреният е избягал от местопрестъплението и е идентифициран като роднина на жертвата. Съобщава се, че жертвата е била позната на местните власти с предишно участие в насилствени сблъсъци. ОЩЕ: Двама убити след стрелба в малък чешки град