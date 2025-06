Пак Кейт, но не Мидълтън: Друга жена застана до принц Уилям и дори го разцелува (СНИМКА+ВИДЕО)

В четвъртък, 19 юни, принцът на Уелс, принц Уилям, се появи неочаквано заедно с носителката на "Оскар" Кейт Бланшет в биотехнологичната лаборатория на Colorifix във Великобритания. Това изненадващо посещение предложи интригуващ поглед към света на устойчивата мода и иновациите, като принцът и актрисата разгледаха лаборатория, посветена на създаването на екологично чисти багрила. И двамата бяха облечени в бели лабораторни престилки и бяха в лабораторията, за да научат повече за новаторската работа на Colorifix в областта на устойчивото багрене. Компанията, основана през 2016 г., използва най-съвременни биотехнологии за производство на багрила от живи микроорганизми, което значително намалява вредното въздействие върху околната среда на традиционното боядисване на текстил.

Снимка: Getty Images

В лабораторията на принц Уилям и Кейт Бланшет беше показан целият процес на боядисване, който разчита на микроби за ферментация на пигменти вместо на токсични химикали, като значително намалява използването на вода и консумацията на енергия.

Бланшет, която е член на Съвета за наградата Earthshot, отдавна е застъпник на екологични каузи, а присъствието ѝ подчертава ангажимента ѝ да подкрепя иновативни решения, които помагат за опазването на планетата. Тя добави забавен щрих към облеклото си в лабораторията, като носеше чифт розови очила, които се открояваха сред по-неутралните тонове на лабораторията.

В допълнение към обиколката двойката обсъди неотдавнашното признание на компанията като финалист в наградата Earthshot 2023 в категорията "Изграждане на свят без отпадъци".

Visiting 2023 @EarthshotPrize Finalist @colorifix for a demonstration of how the natural world is powering a sustainable dye revolution. Joined by Prize Council Member Cate Blanchett to see how this innovation can 'Build a Waste-free World', one thread at a time. 🧵 pic.twitter.com/8n5QnuXZ2h