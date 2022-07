Пет месеца война в Украйна: Картина на смърт, която не може да бъде осъзната

"Пет месеца. След осем години. Войната не сломи Украйна и няма да я сломи. Не спря живота в държавата ни и няма да го спре. И няма да ни направи заложници за ужаса, който окупаторите донесоха в страната ни. Няма да се подчиним. Ще устоим. Ще защитим своето. Ще победим!" Това каза президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Adviser to the Head of the Office of President of #Ukraine Volodymyr Zelenskyy Mykhailo Podolyak published an emotional video showing the destruction of Ukraine in the last 150 days. pic.twitter.com/kD3fG2acM7

За пет месеца военни действия са регистрирани близо 25 000 случая на потенциални военни престъпления и 11 878 потенциални престъпления срещу националната безопасност на Украйна, информира vikna TV.

За пет месеца война загинаха 358 деца, а 684 са ранени, сочат данните на украинската страна.

Към 20 юли, 2022 година в следствие на войната в Украйна потвърдено са загинали 5024 души. За сравнение, жертвите на атентатите в САЩ от 11 септември, 2001 година са 2997. Това сравнение направи UA War Infographics и прави заключението, че Русия е терористична държава. На 28 април ООН съобщи, че може да назове поименно 5 939 жертви на конфликта от мирното население, от тях 2787 загинали и 3152 ранени. Според представители на ООН реалните цифри са много по-високи, а повечето от тези хора са станали жертва на използването на оръжие за масово поражение в гъстонаселени райони - артилерийски обстрели, ракетни или бомбени удари.

По данни на Украйна за петте месеца война Русия е претърпяла следните загуби: около 39 520 души личен състав; 1722 танкове; 3942 бойни бронирани машини; 869 артилерийски системи; 255 РСЗО; 221 самолета, 188 хеликоптера; 170 крилати ракети; 15 кораба и катера; 2823 автомобилна техника и автоцистерни, 73 единици специална техника.

Обстрели срещу градовете, търговски центрове, училища и университети

Киев преживя най-масовите ракетни атаки в първите месеци на войната. Ударите бяха насочени по жилищни квартали в различни райони на столицата. Руските войски унищожиха по-голямата част от домовете в Бородянка. На 1 март 500 килограмова бомба падна върху 9-етажна сграда. Хората, криещи се в мазетата, бяха погребани живи. Открити бяха 41 тела.

При боевете за Мариупол са нанесени щети на над 90% от сградите на града, а ударът по театъра на града стана най-смъртоносният за целия период на войната. Под развалините загинаха от 300 до 600 души - така и още не е ясно, защото руснаците не позволиха адекватна оценка, след като окупираха града.

Мариупол: Хроники от Ада (ВИДЕО, 18+)

На 9 юли руските войски обстреляха 5-етажна кооперация, 48 души загинаха.

На 1 март с крилати ракети бе атакуван центърът на Харков. В този ден загинаха 29 души.

На 23 април (Великден) Русия атакува Одеса. 6 крилати ракети са изстреляни от самолети от района на Каспийско море. В жилищна сграда загиват 8 души, сред тях 3-месечно бебе, 20 са ранени.

В нощта на 1 юли снаряд попада в блок в Сергеевка, загиват 22 души. На 14 юли руската армия нанесе удар по Виница. Разрушени са ПВО и три граждански обекта - загинаха 26 души.

На 21 март в Киев е нанесен удар по ТЦ Retroville, 8 души загиват. На 27 юни жертви на ракетен удар в Кременчук стават 22 души, 66 са ранени, информира РБК Украйна.

На 3 март в Чернигов е разрушено училище №18, в този момент в сградата е имало хуманитарен щаб, двама души загиват, 14 са ранени.

На 7 май руските военни хвърлят авиобомба по училището в с. Белогоровка в Луганска област. В мазето се крили около 100 души, 60 загиват.

В течение на войната, Украйна загуби изцяло контрола над Луганска област, сега се бори да опази индустриалните си "перли" Славянск и Краматорск в Донецка област. Херсон също е под руски контрол, но там в последно време има засилен украински натиск.

Военни престъпления и геноцид

В началото на април Мисията на Организацията са сигурност и сътрудничество в Европа (ООССЕ) представи доклад, в който отбелязва, че в Украйна е открила многобройни доказателства за военни престъпления, в това число и в Мариупол. При това нарушенията на руските военни, в сравнение с украинските, са несравнимо по-сериозни по своята природа и мащаб. Това се казва в доклад на организацията, публикуван на 13 април.

В документа, състоящ се от 110 страници, са описани случаи на преднамерени убийства, мъчения, изнасилвания и похищения на граждански лица. Авторите на доклада не са били в Украйна, а са събирали информацията от официални лица, журналисти, военни експерти и очевидци. Според експертите има явни закономерности в нарушаването на международното хуманитарно право от страна на руските военни в Украйна.

ОССЕ е анализирала фактите около два мащабни инцидента - авиоударите по театъра и родилния дом в Мариупол. "Мисията стигна до извода, че родилният дом е бил разрушен в резултат на атака от страна на руските сили. От руските обяснения следва, че нападението е било преднамерено. Не е било дадено нито предупреждение, нито време за евакуация. Следователно тази атака е явно нарушение на международното хуманитарно право. Лицата, отговорни за него, са извършили военно престъпление", се казва в доклада. Същото се отнася и за разрушаването на театъра, в чието бомбоубежище се криеха стотици жители на Мариупол и пред който с огромни букви на земята от двете страни на сградата беше написано: "ДЕТИ" (бел. ред. - "деца").

OSCE: #Russia committed war crimes by shelling maternity hospital and drama theater in #Mariupol



Organization for Security and Cooperation in #Europe released a more than 100-page report on events in #Ukraine from February 24 to April 1.



The full report: https://t.co/2ijet28KP2 pic.twitter.com/MkbcZclEYs