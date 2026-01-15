Спорт:

Шокиращ случай: Турист се опита да лети с мъртвата си съпруга

15 януари 2026, 07:29 часа 385 прочитания 0 коментара
Шокиращ случай: Турист се опита да лети с мъртвата си съпруга

80-годишен турист е направил опит да се прибере у дома от Тенерифе, превозвайки починалата си съпруга в инвалидна количка, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Говорителка на испанската полиция заяви, че мъжът е успял да премине проверките за сигурност на летище Тенерифе Сур. Куриозният случай е станал в края на миналата година.

Без признаци на живот

Служителите на летището са заподозрели, че нещо не е наред, след като забелязали, че възрастната жена не показва признаци на живот, а един от тях установил, че ръката ѝ е напълно изстинала. По-късно лекар е потвърдил смъртта ѝ.

Тъй като полицията не е открила данни за извършено престъпление, мъжът не е бил арестуван.

По думите на говорителката не е ясно откъде са били мъжът и съпругата му, нито накъде точно са пътували. Също така не е известно дали мъжът изобщо е осъзнавал, че съпругата му е починала.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
