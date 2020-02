Пясъчна буря блокира Канарските острови (ВИДЕО)

Гигантска пясъчна буря погълна град в Аржентина (ВИДЕО) Жителите на аржентинския град Мендоса снимаха и качиха в интернет кадри как целия район е погълнат от голяма пясъчна буря, пише Reuters... Прочети повече

The Canary Islands have been engulfed by an 'apocalyptic' sandstorm carrying clouds of red dust from the Sahara.



Flights have been grounded for the foreseeable future due to poor visibility.



To read more, click here: https://t.co/qMrXkOkLBe pic.twitter.com/YHaKitxpSI — Sky News (@SkyNews) February 24, 2020

🇮🇨 Spain’s airport authority @aena shut down all airports on the Canary Islands as it was hit by a sandstorm from the Sahara #Canarias #AlertaCalima #AlertaViento pic.twitter.com/voTDSMEaxg VIA @QuickTake — Traffic Updates & Crucial Information (@trafficbutter) February 24, 2020

Flights from Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, North and South Tenerife Airports have been grounded amid a Saharan sandstorm on the Canary Islands https://t.co/IlAHCAG0l3 pic.twitter.com/JdXfo1rgv3 — ITV News (@itvnews) February 23, 2020

8-те летища на Канарските острови бяха затворени. Въздушният трафик на архипелага беше нарушен още в събота и за кратко възстановен в неделя сутринта. Временно спрени са и фериботите.Силните ветрове и топлото време предизвикаха пожар в югозападната част на Гран Канария. Той наложи евакуация на близо 500 души. Пламъците са обхванали около 300 хектара.Като превантивна мярка около 1000 туристи и местни жители на остров Тенерифе бяха евакуирани.Властите препоръчаха на гражданите да не излизат с коли и да затворят плътно вратите и прозорците на домовете си. Очаква се лошото време да продължи и днес, а след това проблемите с бурята да се разминат.