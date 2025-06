Пламъците озаряват небето: Харков пак гори, руски завод за барут - също (ВИДЕО)

Война на дронове – нова серия от този ужасен сериал на реалността беше прожектирана и тази нощ в Украйна и Русия. И тази нощ вторият по големина украински град Харков се оказа основна цел на руските дронове клас "Шахед" - градът преживя ужасяваща нощ. По данни на кмета на Харков Игор Терехов, който споделя информация в официалния си канал в Телеграм, има 2 загинали и 54 ранени. За ранените украинската спешна служба уточнява, че 8 от тях са деца.

Пожари избухнаха в Слободски и Осковянски райони на града. Повредени са многоетажни сгради, частния сектор, гражданско предприятие и други съоръжения, добавят от украинската спешна служба.

Още: Руски дронове: Киев гори, атака по родилен дом и пункт на "Спешна помощ" в Одеса. Куп руски летища затвориха (ВИДЕО и СНИМКИ)

Междувременно, Украйна атакува с дронове Тамбовския барутен завод в Котовск. Видеокадри от мястото на събитието показват, че изглежда е имало успешно попадение – защото се вижда огромно кълбо огън, явно пожар. Губернаторът на областта Евгений Первишов все още не е обелил и дума в канала си в Телеграм:

Ukrainian attack drones reportedly struck Russia’s Tambov Gunpowder Plant in Kotovsk moments ago.



Multiple secondary explosions could be seen rising from the Russian munitions production facility. pic.twitter.com/9H1opu7Se9