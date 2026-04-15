"По-лошо няма накъде": Зеленски откровено за ракетите "Пейтриът"

15 април 2026, 16:57 часа 499 прочитания 0 коментара
Украйна изпитва критичен недостиг на ракети за противовъздушна отбрана и по-конкретно на такива за системите Patriot ("Пейтриът"), тъй като фокусът на САЩ се е изместил изцяло към войната срещу Иран. Това каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю за германската обществена телевизия ZDF. Количеството на оръжията за украинската армия намалява, стана ясно от думите му.

"В момента имаме такъв недостиг, че по-лошо не може да бъде", каза президентът. 

При това той отбеляза, че американските преговарящи се занимават само с въпросите, касаещи конфликта в Близкия изток и са в постоянен контакт с иранските представители, което им оставя по-малко време за решаване на украинските въпроси. 

В същото време Зеленски определи Германия като основен стратегически партньор на Украйна в Европа. Той каза, че Берлин в момента предоставя повече помощ от Вашингтон. По време на посещението си в Германия Зеленски се срещна с канцлера Фридрих Мерц и двамата говориха за тежестта, която изпитва германският бюджет заради украинските бежанци.

"Не мога да забраня на хората да напускат доброволно", каза Зеленски, визирайки мъжете в мобилизационна възраст, които напуснаха Украйна. Той обаче добави, че иска те да се върнат. 

В интервюто Зеленски коментира и позицията на американския президент Доналд Тръмп по отношение на войната в Украйна: "Имам чувството, че от самото начало казва, че стои по средата. Това показва, че не е нито на моя страна, нито на страната на Русия", каза той.

Елена Страхилова Отговорен редактор
