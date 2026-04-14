Дори железните имат нужда от почивка: Зеленски поиска мъжете от чужбина да сменят воините на фронта

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че мъжете в мобилизационна възраст, които са напуснали страната, трябва да се върнат в Украйна, защото това е въпрос на справедливост.

"Относно младите хора, които днес не са в Украйна, а в чужбина. Преди всичко, това са млади хора. Съгласен съм с вас относно тези млади хора, които са в мобилизационна възраст и са напуснали страната. Те напуснаха временно, но се оказа, че е за години. И много от тях са напуснали,, нарушавайки украинското законодателство. Съответните служби трябва да се заемат с този въпрос", каза Зеленски по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц по време на посещението си днес в Берлин.

"Нашите въоръжени сили със сигурност биха искали те (мъжете в мобилизационна възраст – бел. ред.) да се върнат. Защото това е въпрос на справедливост. Имаме хора, воини на фронта, които се нуждаят от ротация. Те може да са, както се казва, железни украински воини, но нека бъдем честни, те имат семейства, защитават дома си и не само това, а цялата страна. И всеки гражданин на Украйна, който има сили да го направи, трябва да носи отговорност", добави Зеленски. Той посочи, че това е конституционен дълг на всеки един.

