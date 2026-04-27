По "руска рецепта": 20-и топ мениджър умря мистериозно (СНИМКА)

Сергей Лойтер, топ мениджър на международното направление на "Яндекс", е загинал по време на риболов край Волгоград. За това съобщава държавната агенция ТАСС, позовавайки се на правоохранителните органи. Уточнява се, че на 24 април четирима мъже са отишли на риболов в района на селцето Громки в Светлоярския район на Волгоградска област, след което връзката с тях е изчезнала. По-късно се изяснило, че моторната им лодка се е преобърнала поради неблагоприятни метеорологични условия, след което били открити три тела, а търсенето на четвъртия човек продължава, пише агенцията.

Според информация на портала "V1", заедно с 42-годишния Лойтер на риболов е бил неговият тъст – големият волгоградски бизнесмен и строителен предприемач Александър Назаров, а тялото на неговия шофьор Игор Прохоров е било намерено на брега. Назаров е бил обявен за изчезнал безследно. Следственият комитет съобщи за откриването на три тела, но не посочи имена. Образувано е наказателно дело по чл. 263, ал. 3 от Наказателния кодекс на РФ (нарушение на правилата за безопасност на движението и експлоатацията на вътрешния воден транспорт, довело до смъртта на две или повече лица поради непредпазливост).

Кой е загиналият топ мениджър

Сергей Лойтер — руски топ мениджър, работил в международния бизнес на "Яндекс", през 2022–2024 г. е заемал поста търговски директор. След това Лойтер преминава в чуждестранното подразделение на компанията — Yango, където ръководи развитието на услугите извън Русия, включително дигитални продукти, реклама и направления, свързани с изкуствен интелект.

"The Moscow Times" изчисли, че Лойтер е вече 20-ият руски топ мениджър, загинал при загадъчни обстоятелства след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна. В различни международни издания дори вече се говори за смърт по "руска рецепта".