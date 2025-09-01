Подкрепя ли Германия плана на фон дер Лайен за войски в Украйна?

Германският министър на отбраната отхвърли остро като преждевременни коментарите на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно плановете за изпращане на европейски войски в Украйна, като заяви, че тя няма мандат да обсъжда този въпрос, предаде Ройтерс. Фон дер Лайен заяви в интервю за "Файненшъл Таймс", публикувано вчера, че Европа изготвя "доста прецизни планове" за разполагане на многонационални войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност след конфликта, които ще имат подкрепата на САЩ.

Още: Фон дер Лайен поиска сериозна възпираща сила срещу "хищника" Путин

"Това са неща, които не се обсъждат, преди да седнеш на масата за преговори с много страни, които имат думата по въпроса", заяви министърът, Борис Писториус, пред журналисти по време на посещение в фабрика за боеприпаси в Кьолн. "Не бих се наел да коментирам или потвърждавам такива разсъждения по никакъв начин, освен факта, че Европейският съюз няма никакъв мандат или компетенции, когато става дума за разполагане на войски", добави той, цитиран от БТА.

Още: Фон дер Лайен отчете уникалност на военната ни индустрия, каквато няма в ЕС. Борисов се закани да пази правителството (ВИДЕО)

Вчера Фон дер Лайен заяви пред "Файненшъл Таймс", че разполагането ще включва потенциално десетки хиляди войници под европейско командване, които ще бъдат подпомагани от САЩ, включително чрез системи за командване и контрол и средства за разузнаване и наблюдение.

Още: GPS и Русия: Самолетът на Урсула фон дер Лайен в непредвидена ситуация над Пловдив