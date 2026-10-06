Пожар на борда на френския ядрен самолетоносач

Пожар е избухнал на борда на единствения френски ядрен самолетоносач „Шарл дьо Гол“. Инцидентът е станал в понеделник сутринта (5 октомври). Корабът се е намирал във военноморската база в Тулон, където е преминавал през планова поддръжка и ремонт. Според неофициални данни огънят вероятно е възникнал по време на ремонтни дейности - при работа с горелка. Френският военноморски флот официално потвърди, че няма ранени сред екипажа или работниците.

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Ядрените инсталации са в безопасност. Инцидентът не е оказал никакво въздействие върху ядрените реактори и силовите установки на кораба, които са напълно защитени.

Екипажът на самолетоносача незабавно е предприел действия по овладяване на огъня, подпомогнат от специализирани военноморски пожарникари от базата в Тулон. Пожарът е бил бързо потушен.

Властите продължават разследването за изясняване на точното техническо или човешко предизвикателство, довело до запалването по време на ремонтните работи.

A fire broke out aboard France’s only aircraft carrier The nuclear-powered aircraft carrier Charles de Gaulle caught fire during repair work. The fire started in a technical compartment near the aircraft hangar after work involving cutting metal with a gas torch. The fire was extinguished. The ship’s nuclear systems were not damaged. The aircraft carrier is currently undergoing scheduled repairs at the naval base in Toulon. — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026