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Пожар на борда на френския ядрен самолетоносач

06 октомври 2026, 8:58 часа 778 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пожар на борда на френския ядрен самолетоносач

Пожар е избухнал на борда на единствения френски ядрен самолетоносач „Шарл дьо Гол“. Инцидентът е станал в понеделник сутринта (5 октомври). Корабът се е намирал във военноморската база в Тулон, където е преминавал през планова поддръжка и ремонт. Според неофициални данни огънят вероятно е възникнал по време на ремонтни дейности - при работа с горелка. Френският военноморски флот официално потвърди, че няма ранени сред екипажа или работниците.

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Ядрените инсталации са в безопасност. Инцидентът не е оказал никакво въздействие върху ядрените реактори и силовите установки на кораба, които са напълно защитени.

Екипажът на самолетоносача незабавно е предприел действия по овладяване на огъня, подпомогнат от специализирани военноморски пожарникари от базата в Тулон. Пожарът е бил бързо потушен.

Властите продължават разследването за изясняване на точното техническо или човешко предизвикателство, довело до запалването по време на ремонтните работи.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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