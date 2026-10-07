Политически трус в Испания може да промени баланса на силите в ЕС

Поражение за Педро Санчес на предсрочните избори в Испания може да дестабилизира Европейския съюз, като постави социалистите и демократите в по-слаба позиция в Брюксел и ги тласне към по-конфронтационен подход.

Санчес е единственият лидер от социалистическото семейство, който в момента управлява голяма държава от ЕС, и осигурява лявоцентристки противовес на решенията в Европейския съвет, където преобладават дясноцентристките сили. Испанските евродепутати формират най-голямата национална делегация в групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, а когато Санчес постигне споразумение в Съвета на ЕС, испанските евродепутати обикновено успяват да прокарат позицията му в рамките на групата, дори когато има вътрешна опозиция.

Смяна на правителството в Мадрид би нарушила това неформално равновесие, заявиха пред POLITICO високопоставени представители на групата на социалистите и демократите. Според социологическите проучвания страната може да избере управление, начело с дясноцентристката Народна партия, която вероятно би си партнирала с крайнодясната партия "Вокс". Още: Хиляди все още остават в анклава: Испания разчисти лагера за мигранти в Сеута

"Може да се появи изкушение решенията на Съвета да бъдат разглеждани по-критично, ако вече няма социалистически премиер на голяма държава", заяви Рене Репаси, ръководител на делегацията на германската ГСДП в Европейския парламент.

Друг високопоставен евродепутат от групата на социалистите и демократите заяви, че Санчес е помогнал да се "балансират" решенията на масата на лидерите и че отсъствието му би разклатило неформалния съюз между социалистите и демократите, либералите и дясноцентристката Европейска народна партия, на който председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен разчита за приемането на законодателството.

"Ако решенията, които излизат от масата на лидерите, и насоките, които тя дава на Комисията, станат по-консервативни, за прогресивните сили ще бъде по-малко привлекателно да се чувстват част от това управляващо мнозинство", каза евродепутатът, пожелал анонимност, за да говори за чувствителни въпроси, свързани с групата.

Социалистите и демократите вече загубиха позиции и в други направления в Брюксел. След като европейските избори през 2024 г. изместиха Европейския парламент надясно, ЕНП прие част от законодателството с подкрепата на крайнодесни групи. Социалистите имат по-слабо представителство в националните правителства и разполагат с по-малко свои комисари, което доведе до повтарящо се напрежение и опити за възстановяване на съюза. Ако Санчес си тръгне, последните лявоцентристки лидери ще бъдат Мете Фредериксен в Дания и Роберт Абела в Малта, докато Магдалена Андершон се опитва да състави правителство в Швеция. Още: Политическа криза в Испания: Педро Санчес обяви предсрочни избори през ноември

Изборите в Испания ще дадат старт на година на ключови гласувания в големи страни от ЕС, включително Италия, Полша и Франция, където крайнодесният "Национален сбор" води в социологическите проучвания преди президентските избори през 2027 г. Крайнодесните сили в Брюксел натискат ЕНП да се откаже от забраната си за сътрудничество с тях и да прекъсне традиционните си връзки със социалистите и демократите.

По-малко стимули за компромис

Групата на социалистите и демократите, втората по големина в Европейския парламент, неколкократно през последните две години е заплашвала да оттегли подкрепата си за Урсула фон дер Лайен, като част от евродепутатите призовават за по-твърда позиция по европейските политики.

Испанката Ираче Гарсия, която ръководи групата, досега успява да запази испанските евродепутати в общата линия. На 21 октомври тя ще се яви на вот за лидерството на групата, но се очаква да запази поста си. Още: 70 хил. на протест в Мадрид, във Валенсия жестоки сблъсъци заради криза с имотите (ВИДЕА)

Ако Санчес загуби изборите, всички най-големи национални делегации в групата на социалистите и демократите - от Италия, Румъния и Франция - ще бъдат в опозиция в своите държави. Единствените партии от групата, които все още участват в правителства, ще бъдат младши партньори в Германия и Австрия, както и датските социалдемократи, чиято твърда позиция по въпросите на миграцията ограничава влиянието им в групата.

Без влиятелен премиер от голяма държава в ЕС, който да поддържа дисциплината в редиците на социалистите и демократите, фон дер Лайен ще бъде подложена на по-силен натиск да прави повече отстъпки пред евродепутатите, които вече са недоволни от гласуванията на дясноцентристките сили заедно с крайнодесните.

Ираче Гарсия, която ръководи групата на социалистите и демократите в Европейския парламент и досега успява да държи испанските евродепутати в общата линия, по време на пресконференция в Страсбург, Франция, на 10 февруари 2026 г.

"И ако фон дер Лайен продължи да изпълнява приоритетите на социалистите и демократите, тя ще има подкрепата на групата, а ако това не е така, тогава ще загуби подкрепата на групата", заяви Репаси. Според него официален съюз между ЕНП и крайнодесния "Вокс" в Испания "ще ни раздели още повече". Още: Бар рухна в северна Испания, има пострадали (ВИДЕО)

Без присъствието на Санчес социалистите и демократите също ще имат по-малко "стимули" за компромиси, заяви вторият високопоставен евродепутат, тъй като групата ще носи по-малка отговорност за поддържането на стабилността на европейските институции.

"Институционалната отговорност да гарантираме подкрепа за Комисията и стабилността на институциите на ЕС вече няма да съществува", каза евродепутатът. По-твърдата линия би била по-лесна за лявоцентристките сили "ако ЕНП продължи да сключва сделки с крайната десница, а Европейската комисия не успее да предложи политически привлекателна програма, която прогресивните сили да могат да представят пред своите избиратели".

Един дипломат определи заплахата на социалистите да оттеглят подкрепата си за фон дер Лайен като "недостоверна", като заяви, че това допълнително би изолирало групата: "Те просто усещат необходимост да изпратят сигнал към ЕНП." Отслабването на позициите или отстраняването на фон дер Лайен също противоречи на интересите на социалистите и демократите, допълни дипломатът, тъй като ЕС се е придвижил още по-надясно от встъпването ѝ в длъжност, а "следващият човек, който ще дойде, би бил много по-малко склонен да работи с тях". Още: При посещението на Макрон: Испанският сенат отхвърли договор за приятелство с Франция

Предстои турболенция

Брюксел се очаква да се превърне в бойно поле между двете основни испански партии. Испанските евродепутати са начело на социалистите и демократите в Европейския парламент, докато конкурентите им от ЕНП формират втората по големина национална делегация в тази група.

Изборите вече се отразяват и на преговорите за следващия седемгодишен бюджет на ЕС, известен като Многогодишната финансова рамка, която Брюксел се стреми да договори до края на годината.

"Това няма да помогне на МФР", заяви представител на Европейската комисия, предупреждавайки, че Испания рискува да забави преговорите, които и без това са изключително сложни. ЕНП и съюзниците ѝ ще се опитат да поставят теми за обсъждане в дневния ред на Европейския парламент, за да създадат неудобства за Санчес, което вероятно ще направи преговорите още по-"турбулентни", добави представителят.

Основната бюджетна позиция на Испания няма да се промени при ново правителство, заяви втори дипломат, но "изборите ще бъдат разсейващи" и "няма да насърчат постигането на компромис". Още: Случаят на 87-годишната Марикармен, който разтърси Испания

Сигфрид Мурешан от ЕНП, който е водещият преговарящ на Европейския парламент по бюджета, предупреди държавите членки да не използват изборите като причина за забавяне на преговорите преди срещата на лидерите в средата на октомври.

"Европейският съвет не трябва да използва политическата ситуация в Испания като оправдание за допълнителни забавяния."

Лидерът на ЕНП Манфред Вебер отказа да коментира какво би означавала евентуална загуба на Санчес за влиянието на социалистите в Брюксел, но изрази подкрепата си за лидера на испанската опозиция Алберто Нунес Фейхоо.

"Бъдещето на Испания сега е в ръцете на испанския народ. В момент, когато визията и реформите са по-необходими от всякога, ЕНП се гордее, че твърдо застава зад Алберто Нунес Фейхоо. Той има пълната ни подкрепа." Още: Достъпен дом за всеки: Мадрид отново се вдигна на бунт срещу жилищната криза

Източник: Politico