Полша и Франция не си правят никакви илюзии за бъдещето: Ключовата среща между Макрон и Туск

Френският президент Еманюел Макрон посети през седмицата Полша - това бе първата среща след подписването на 9 май 2025 година в Нанси на договора между Полша и Франция за разширено сътрудничество и приятелство. Макрон бе придружен от министъра на отбраната Катрин Вотрен, министъра на външните работи Жан-Ноел Баро, министъра на културата Катрин Пегар и министъра по въпросите на енергетиката към министерството на икономиката Мод Брежон.

Това бе и първото отбелязване на 20 април на Деня на приятелството между Полша и Франция, който бе предвиден с договора от Нанси. Договорът предвижда взаимни гаранции за сигурност, сътрудничество в борбата с хибридните заплахи, общи действия в отбранителната индустрия, икономиката, селското стопанство и науката, посочва полската информационна агенция ПАП.

Макрон бе приет от премиера Доналд Туск в родния град на Туск - Гданск. Туск поясни, че е искал да му покаже как е бил възстановен Гданск след Втората световна война, като това може да послужи като препратка към конференцията за възстановяването на Украйна, която ще се състои в Гданск през юни.

На съвместната им пресконференция след това Туск подчерта, че Полша, подобно на Франция, не си прави илюзии, че светът е същият като преди – това е време, в което Европа има нужда от максимално единство.

Европа трябва да повярва в собствените си сили, защото никой няма да реши проблемите ни вместо нас, посочи полският лидер. "Ако сами не засилим сигурността си, никой няма да го направи вместо нас".

Туск подчерта, че Полша разделя с Франция едно и също становище за сегашната геополитическа ситуация и за нуждата от подсилване на суверенитета на Европа.

Той заяви, че в световната политика предвидимостта, взаимната лоялност и солидарността са дефицитни стоки и че именно заради това Полша оценява факта, че полско-френското приятелство е дълготрайно и има здрави основи.

"Ние сме доста атрактивен партньор. Полша е страна на успеха, развиваме се с най-бързи темпове в Европа. Очакваме равнопоставени и партньорски отношения, що се отнася до търговския обмен и взаимните инвестиции – било то в енергетиката, в отбранителната индустрия или в инфраструктурата", посочи премиерът.

Сътрудничеството между Полша и Франция в сферата на отбраната няма лимити, допълни Туск, цитиран от полската национална телевизия. По думите му Франция е най-лоялният партньор на Полша в охраната на източната ѝ граница.

Френският президент Еманюел Макрон заяви от своя страна, че отношенията между Полша и Франция са понастоящем на исторически високо ниво. Свободата на Европа зависи от способността на европейските страни да се отбраняват и от тяхната независимост, подчерта той.

В социалната мрежа Х той публикува снимка с коментара: "Приятелите, които си вярват и градят нещо заедно, са по-ценни днес отвсякога."

Przyjaciele, którzy sobie ufają i razem coś budują, są dziś cenniejsi niż kiedykolwiek. pic.twitter.com/JP13dTCFfu — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 20, 2026

Ядрените оръжия

Двамата бяха попитани относно сътрудничеството в сферата на ядреното сдържане. Доналд Туск заяви, че договорката за ядрено сътрудничество в сферата на сигурността е споразумение, изискващо дискретност. Но и двамата лидери бяха единодушни, че се планират съвместни учения между въоръжените сили на двете страни.