Курсът на еврото спрямо долара остава над ключова граница вече четвърти пореден ден

След като на 30 юли курсът на еврото се качи над границата от 1,15 спрямо щатския долар, а ден по-късно отбеляза рекордни стойности за последния един месец (1,1534) към американската валута, равнището горе-долу се запазва за четвърти пореден ден, макар и с леко понижение. През изминалия месец единната европейска валута записа най-ниското си ниво от 1,1371 на 27 юли, а само дни по-късно регистрира върховото постижение за периода. И днес еврото остава с курс над 1,15 спрямо долара.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 4 август, за 1,151 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е само с 0,02% по-ниско от последното отчетено ниво в понеделник.

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Европейската централна банка определи на 3 август (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1535 щатски долара спрямо 1,1485 на 31 юли.

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В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 31 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1534 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.