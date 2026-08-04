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Курсът на еврото спрямо долара остава над ключова граница вече четвърти пореден ден

04 август 2026, 9:29 часа 602 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Курсът на еврото спрямо долара остава над ключова граница вече четвърти пореден ден

След като на 30 юли курсът на еврото се качи над границата от 1,15 спрямо щатския долар, а ден по-късно отбеляза рекордни стойности за последния един месец (1,1534) към американската валута, равнището горе-долу се запазва за четвърти пореден ден, макар и с леко понижение. През изминалия месец единната европейска валута записа най-ниското си ниво от 1,1371 на 27 юли, а само дни по-късно регистрира върховото постижение за периода. И днес еврото остава с курс над 1,15 спрямо долара.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 4 август, за 1,151 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е само с 0,02% по-ниско от последното отчетено ниво в понеделник.

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Европейската централна банка определи на 3 август (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1535 щатски долара спрямо 1,1485 на 31 юли.

Снимка: iStock

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 31 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1534 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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