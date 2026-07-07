Два дни до BEAT: Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai и Danny Carey излизат на сцената на Зала 1 на НДК този четвъртък

Остават само два дни до едно от най-очакваните музикални събития в музикалния календар на столицата. Този четвъртък, 9 юли, Зала 1 на НДК посреща BEAT: King Crimson Celebration Show, проектът, който събира на една сцена Adrian Belew и Tony Levin, двама от най-разпознаваемите гласове и лица от топ периода на King Crimson, китарния архитект Steve Vai и извънземния барабанист на Tool Danny Carey. Спирката в София е част от европейско турне, което вече мина през лондонския Eventim Apollo, парижката Olympia и амфитеатъра в Помпей.

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"Да се върна към част от любимата ми музика е само по себе си удоволствие, но в компанията на този звезден състав и очаквам направо да ми "скрият шапката"!", споделя в интервю Tony Levin, басист на King Crimson и част от създаването на най-влиятелните албуми на прогресив групата - "Discipline" (1981), "Beat" (1982) и "Three of a Perfect Pair" (1984).

Точно тези три албума са във фокуса на концерта - записите от началото на 80-те, с които King Crimson разширяват границите на прогресив рока и които още в момента на създаването си звучат като бъдещето. Проектът е официално подкрепен от съоснователя на групата Robert Fripp, който лично избира името BEAT като знак на приемственост, както и от легендарния барабанист Bill Bruford. Това е първият пълномащабен проект от 2009 г. насам, в който тези композиции се изпълняват на живо с гласа и китарата на Belew — условие, което самите King Crimson поставят още с неговото напускане.

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"Музиката на Crimson от 1981 до 1984 създаде свой собствен свят — вечен, красив, комплексен, див", споделя Belew. "Целта ни е да го върнем към живот – за онези, които го помнят, но и за онези, които никога не са го преживявали."

За българската публика четвъртък носи и още една премиера: гостуването на Danny Carey с BEAT е първата възможност да го видят на сцена у нас - име, което е култ сред феновете на алтернативния и прогресив метъл. Последните билети се продават в мрежата на Ticket Station. Вратите отварят в 19:00 ч., а концертът започва в 20:00 ч.