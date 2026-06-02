Земетресение от над 6 по Рихтер разтърси южната част на Италия (СНИМКИ и ВИДЕО)

Мощно земетресение от 6.2 бала по скалата на Рихтер разтърси Южна Италия. Епицентърът е бил на 124 километра северно от град Месина, в Тиренийско море. По данни на Средиземноморския европейски сеизмологичен институт земетресението е било на дълбочина 240 километра, пише "Фокус".
Най-силно трусът е усетен в градчето Паола, което се намира само на 22 километра източно от епицентъра. Жителите съобщават за два силни труса с кратка продължителност. Земетресението е усетено и в областите Кампания, Пулия, Калабрия и до Палермо на остров Сицилия.
Няма данни за пострадали и сериозни разрушения.
Още: "Не знам колко дълго ще издържат къщите": Земетресение разтърси Хърватия
#terremoto segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto a 99km da #Battipaglia, Italia. 247 segnalazioni in un raggio di 285km. Scarica la app da https://t.co/zfhFZb9ZxN per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/DshI3AF35t— Earthquake Network (@SismoDetector) June 1, 2026
DID YOU FEEL IT? 🫨: Residents in southern Italy were rattled by a magnitude 6.2 earthquake during the early hours of Tuesday morning. The USGS reported that the earthquake struck about 10 miles southwest of Saracena, Italy, at 6:12 p.m. EST (12:12 a.m. UTC).#earthquake #Italy… pic.twitter.com/Esu6oTRXtE— FOX Weather (@foxweather) June 2, 2026