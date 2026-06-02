Земетресение от над 6 по Рихтер разтърси южната част на Италия (СНИМКИ и ВИДЕО)

02 юни 2026, 9:00 часа
Снимка: iStock
Мощно земетресение от 6.2 бала по скалата на Рихтер разтърси Южна Италия. Епицентърът е бил на 124 километра северно от град Месина, в Тиренийско море. По данни на Средиземноморския европейски сеизмологичен институт земетресението е било на дълбочина 240 километра, пише "Фокус".

Най-силно трусът е усетен в градчето Паола, което се намира само на 22 километра източно от епицентъра. Жителите съобщават за два силни труса с кратка продължителност. Земетресението е усетено и в областите Кампания, Пулия, Калабрия и до Палермо на остров Сицилия.

Няма данни за пострадали и сериозни разрушения.

Ивелин Стоянов Редактор
