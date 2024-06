Принц Уилям честити Деня на бащата с просълзяваща СНИМКА

Тя е заснета на 12 юни 1984 г. в градините на двореца Кенсингтън, съобщава NOVA. На тази снимка Хари още не се е родил. По-малкият брат на Уилям се появява по-късно през годината.

Освен че снимката отбелязва Деня на бащата, според британските таблоиди в нея е скрит и втори смисъл, за който подсказва футболната топка. Британските медии смятат, че присъствието на футболния аксесоар е намек за първия мач на Англия на ЕВРО 2024, който е именно тази вечер (16 юни) от 22:00 ч. българско време срещу отбора на Сърбия.

We love you, Papa. Happy Father’s Day 💕 G, C&L



📸 The Princess of Wales, 2024 pic.twitter.com/kI9AFV2XmT