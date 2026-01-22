Принц Уилям с първа официална визита в Саудитска Арабия

Британският престолонаследник принц Уилям ще посети Саудитска Арабия през февруари, стана ясно от изявление на Кенсингтънският дворец. "Посещението на Негово кралско Височество се осъществява на фона на засилващите се търговски, енергийни и инвестиционни връзки между Обединеното кралство и Саудитска Арабия, както и по случай наближаващия стогодишен юбилей на дипломатическите отношения между двете държави", се казва в изявлението.

Това ще бъде първата официална визита на принц Уилям в Саудитска Арабия и ще продължи от 9 до 11 февруари.

През 2022 г. Киър Стармър критикува Борис Джонсън за визитата му в богатата на петрол държава, но две години по-късно, през декември 2024 г., сегашният премиер посети лично кралството. Вестник "Таймс" припомня, че в реч в столицата Рияд, Стармър е заявил, че "мисия номер едно" на пътуването му е да развие икономиката на Обединеното кралство и че "единственото му намерение" е да използва възможността за повишаване на жизнения стандарт във Великобритания.

През 2020 г. Обединеното кралство изрази загриженост относно състоянието на човешките права в Саудитска Арабия и санкционира 20 саудитски граждани, замесени в убийството на журналиста Джамал Хашоги.

Съвсем наскоро страната беше в центъра на ново напрежение в региона на Персийския залив. В понеделник подкрепяното от кралството йеменско правителство обвини Обединените арабски емирства, че управляват таен затвор във военновъздушна база близо до южния йеменски пристанищен град Мукала - твърдение, отречено от Абу Даби, пише БНР.