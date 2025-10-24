Принц Уилям се е съгласил да се срещне с Хари, но при едно единствено условие

Отношенията между принц Уилям и принц Хари отдавна са белязани от дълбока привързаност, засенчена от напрежение - и откакто Хари се оттегли като висш член на кралското семейство през 2020 г., тази пропаст само се задълбочи. Въпреки че по-младият принц сега живее на хиляди километри разстояние в Калифорния, разстоянието не е единственото нещо, което разделя братята. Според някои информации, подобно на разрива в отношенията му с крал Чарлз, Хари и Уилям не са си говорили от месеци. Все пак, след неотдавнашната среща на Хари с баща им - първата от над година насам, кралски вътрешни източници шепнат за нещо, което някога се смяташе за невъзможно: възможно помирение между двамата принцове.

Снимка: Getty Images

Според "Radar Online" принц Уилям най-накрая се съгласил да се срещне с брат си за първи път от почти три години, след искрени молби от крал Чарлз и съпругата му Кейт Мидълтън. Срещата обаче е обвързана със строги условия. Уилям иска тя да се състои "зад затворени врати, под ключ", като набляга на неприкосновеността на личния живот и контрола на всеки етап.

"Уилям е готов да се срещне с Хари, но само ако всичко се случи строго по неговите условия", казва източник пред медията. "Това означава без Меган, без помощници и без никаква вероятност да се превърне в материал за документален филм или книга. Той е дълбоко нащрек да не бъде тайно записван или думите му да бъдат изкривени - доверието между тях е напълно изчезнало. Хари на практика ще бъде претърсен, преди да разговарят."

Снимка: Getty Images

Предпазливостта на принца произтича от последните изказвания на Хари след срещата му с крал Чарлз. След разговора им в пресата започнаха да се появяват лични подробности, което накара Хари да обвини помощниците в двореца, че се опитват да "саботират" опитите му да се помири с баща си. Последствията от това направиха Уилям още по-недоверчив. "Той е ужасен, че каквото и да каже, може да бъде изопачено и направено публично достояние", добави източникът. "Ако Хари иска да говори, това трябва да остане напълно лично – без записи, без снимки и без манипулации."

Уилям протяга ръка на Хари сред натиска на семейството за мир

Напрегнатите отношения между братята са подложени на интензивен контрол от излизането на мемоарите на Хари от 2023 г. "Резервен", които рисуват неласкава картина на кралския живот и описват подробно години на съперничество между братята. Все пак Хари многократно е изразявал желание да поправи отношенията си, а източници, близки до Уилям, предполагат, че това чувство може да е взаимно – до известна степен. "Той не е безсърдечен", казва един негов приятел. "Част от него наистина тъгува за това, което беше – шегите, близостта. Но се случиха твърде много неща. Той се съмнява, че някога ще могат да възстановят напълно доверието си. Иска мир, но не и ако това означава да бъде наранен отново."

Снимка: Getty Images

Както Кейт Мидълтън, така и крал Чарлз тихо насърчават помирението. "Кейт често му казва, че майка им би била съкрушена, ако ги види в такова състояние", отбелязва вътрешен източник. "Тя продължава да го приканва да се издигне над това и да направи първата крачка. Чарлз, от друга страна, просто иска мир – той отчаяно чака деня, в който синовете му ще могат да бъдат в една стая, без това да се превърне в конфронтация."

Наскоро публичното споменаване на Хари от Уилям по време на разговор с актьора Юджийн Леви в предаването "The Reluctant Traveler" беше описано от "The National Examiner" като "маслинова клонка". Медията също така съобщи, че Уилям "най-накрая започва да приема идеята за преговори за примирие".

Снимка: Getty Images

С наближаването на празничния сезон, наблюдателите на кралското семейство не могат да не се чудят – дали тази Коледа ще донесе не само коледни песни и веселие, но и дългоочакваното събиране на някога неразделните братя? За първи път от години тази надежда не изглежда напълно нереалистична, пише "Marca".